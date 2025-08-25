News

Ce este, de fapt, fenomenul Hikikomori. Îi afectează pe adolescenți și a ajuns și în România

Descoperă ce este fenomenul Hikikomori, cum afectează adolescenții și de ce a devenit o realitate și în România. Noua provocare pentru părinți și specialiști.
Oana Bocskor
25.08.2025 | 18:34
Ce este de fapt fenomenul Hikikomori Ii afecteaza pe adolescenti si a ajuns si in Romania
EXCLUSIV FANATIK
Ce este, de fapt, fenomenul Hikikomori. Sursa foto: Colaj FANATIK

Un termen japonez a început să fie tot mai des folosit și în Europa și chiar în România. Se referă la un comportament care îi afectează pe mii de adolescenți și le schimbă complet viața. Specialiștii avertizează că reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale prezentului pentru părinți și psihologi.

ADVERTISEMENT

Ce este fenomenul Hikikomori și cum ajunge să afecteze adolescenții în Europa?

Fenomenul Hikikomori, inițial considerat o particularitate a societății japoneze, începe să fie tot mai vizibil și în Europa. Este vorba despre adolescenți care refuză să meargă la școală, rup legăturile cu prietenii și se izolează în camerele lor pentru perioade care pot dura luni sau chiar ani, creând o provocare serioasă pentru părinți, profesori și psihologi.

Termenul „hikikomori” a fost folosit pentru prima dată în Japonia, unde presiunea legată de performanța școlară și normele sociale stricte au determinat mii de tineri să se retragă complet din viața socială. În prezent, fenomenul este documentat și în alte țări europene, precum Italia, unde specialiștii estimează că până la 200.000 de adolescenți se confruntă cu autoizolarea.

ADVERTISEMENT

Deși majoritatea cazurilor sunt băieți, nici fetele nu sunt imunizate, chiar dacă ele manifestă mai mult interes pentru interacțiunile sociale directe.

Cum evoluează izolarea la tinerii Hikikomori?

Psihologul specialist Cristina Zaharia explică cum se desfășoară procesul de izolare în cazul tinerilor afectați de fenomenul Hikikomori. Ea subliniază că retragerea socială nu apare brusc, ci trece prin mai multe etape, fiecare cu provocările și riscurile sale pentru adolescent și familie.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

„Procesul nu se produce peste noapte, ci trece prin mai multe etape. Prima este marcată de reticența față de școală, anxietăți legate de performanță și retragerea din relațiile sociale.

ADVERTISEMENT
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost...
Digisport.ro
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani

A doua etapă aduce refuzul categoric de a mai merge la cursuri, iar aici părinții fac, adesea, cele mai mari greșeli: interzic accesul la internet, recurg la amenințări sau aplică pedepse care accentuează izolarea.

În ultima etapă, comunicarea cu familia se prăbușește, iar adolescentul trăiește aproape exclusiv între patru pereți”, explică Cristina Zaharia, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum pot părinții și școala să prevină fenomenul care i-a amploare printre adolescenți?

Pe măsură ce fenomenul Hikikomori se răspândește și în Europa, specialiștii avertizează asupra reacțiilor greșite ale părinților și profesorilor care pot adânci izolarea adolescenților. Psihologul subliniază că abordările autoritare nu fac decât să transforme problema într-un obstacol suplimentar.

„Încercările autoritare de a controla situația se transformă în bariere suplimentare. În loc să reducă izolarea, interdicțiile și pedepsele o adâncesc. Eu recomand ca părinții să fie atenți la primele semne de neliniște și să intervină prin dialog și adaptare, nu prin forță.

Școala trebuie să devină un spațiu cu nivel redus de stres, în care copilul să simtă că poate face față, nu un mediu care îi amplifică anxietățile”, a mai spus psihologul specialist clinician.

De ce Hikikomori devine o problemă globală pentru sănătatea mintală a adolescenților?

Inițial asociat Japoniei, fenomenul se extinde și în Europa, afectând adolescenți care se izolează complet din cauza presiunii școlare, a bullyingului și a anxietății.

Cristina Zaharia avertizează că abordările autoritare ale părinților agravează problema. Mai mult, lipsa unei intervenții empatice și adaptate riscă să transforme Hikikomori într-o mare provocare pentru sănătatea mintală a tinerilor.

„Hikikomori nu mai este doar un fenomen japonez, ci un simptom al unei lumi care pune presiune uriașă pe tineri. Performanța școlară, comparațiile sociale, bullyingul și teama de eșec îi fac pe unii adolescenți să aleagă singura formă de „control” pe care o mai au: izolarea.

În lipsa unei intervenții empatice și corecte, hikikomori riscă să devină una dintre marile probleme de sănătate mintală ale generației actuale, atât în Europa, cât și în restul lumii”, a încheiat Zaharia, pentru FANATIK.

O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4 al...
Fanatik
O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Târgu Mureș. Ce le-au spus vecinii polițiștilor
Consumatorii de energie, păcăliți? ANPC a sancționat Hidroelectrica, PPC și Electrica pentru nereguli...
Fanatik
Consumatorii de energie, păcăliți? ANPC a sancționat Hidroelectrica, PPC și Electrica pentru nereguli în contracte
Dublă crimă în Spania: doi români au fost uciși și aruncați la groapa...
Fanatik
Dublă crimă în Spania: doi români au fost uciși și aruncați la groapa de gunoi din Zaragoza. Criminalii, greu de găsit
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta...
iamsport.ro
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta a dat cu pumnul!'
Durere fără margini! Florin, un român de 29 de ani din Cluj-Napoca, a...
viva.ro
Durere fără margini! Florin, un român de 29 de ani din Cluj-Napoca, a murit pe o plajă din Thassos, sub ochii soției: "Era în apă mică, până la brâu. A ieșit pe picioarele lui din mare..." Ce s-a întâmplat apoi e ZGUDUITOR. Nimeni nu a mai putut face nimic
CNAIR e pericol public! Satul „zidit” de noul drum Târgoviște-Sinaia. Drumarii au ridicat...
Jurnalul.ro
CNAIR e pericol public! Satul „zidit” de noul drum Târgoviște-Sinaia. Drumarii au ridicat parapete în fața curților
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și...
adevarul.ro
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii. Conflictul care a deschis drumul comunismului în China
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au...
unica.ro
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu...
Observatornews.ro
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală...
stiripesurse.ro
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
Cum câștigă Rusia influență dincolo de Occident: „Moscova este ca apa: unde sunt...
Libertatea.ro
Cum câștigă Rusia influență dincolo de Occident: „Moscova este ca apa: unde sunt fisuri în ciment, se infiltrează”
Topul temelor economice în tendințe, în ultima săptămână
informat.ro
Topul temelor economice în tendințe, în ultima săptămână
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se...
RTV.NET
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!