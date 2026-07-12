Ce este, de fapt, ”La mano de Dios”. Argentina – Anglia se rejoacă la 40 de ani de la celebra reușită a lui Maradona, căreia i s-a spus ”The Hand of God”. Video

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Nimeni nu a uitat golul fantomă înscris de Maradona în meciul Argentina – Anglia 2-1, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1986. Britanicii speră că după 40 de ani de așteptare a venit momentul revanșei în fața sud-americanilor.

Argentina și Anglia, față în față la 40 de ani de la celebrul gol al lui Maradona

Era minutul 51 al întâlnirii de pe Estadio Azteca din Mexico City, când regretatul Diego Maradona a pătruns cu mingea la picior spre poarta Angliei. I-a pasat lui Jorge Valdano, acesta a preluat greșit, dar fundașul englez Steve Hodge a înălțat balonul spre propria poartă.

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”El Pibe de Oro” a urmărit din instinct balonul și spre surprinderea multora s-a înălțat și a înscris după un duel aerian cu portarul Peter Shilton. Lumea a rămas mută de uimire știind faptul că argentinianul este un jucător scund și care nu ar fi avut niciodată cum să sară mai sus decât experimentatul goalkeeper englez, care beneficia și de faptul că putea prinde mingea cu mâinile.

A fost clar pentru toată lumea că Maradona a trimis mingea în poartă cu mâna, mai puțin pentru arbitrul tunisian Ali Bin Nasser. În ciuda protestelor vehemente ale insularilor, ”centralul” a validat unul dintre cele mai controversate goluri din istoria Mondialelor.

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Explicația fabuloasă a lui Maradona pentru golul cu mâna

Reușita lui Diego Maradona a fost subiect de discuții zeci de ani și chiar și în ziua de astăzi mai este amintit golul. Acesta a fost numit ”La mano de Dios (n.r. – Mâna lui Dumnezeu)”, după răspunsul pe care fostul mare fotbalist argentinian l-a dat când a fost întrebat cum a marcat.

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”A fost puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu”, a fost reacția lui Maradona. Mai târziu, el a recunoscut că a jucat incorect mingea și a afirmat că a fost ”o răzbunare simbolică” pentru înfrângerea Argentinei în fața Angliei în războiul din insulele Falkland, din 1982.

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”Acum pot spune ceea ce nu puteam în acel moment, ceea ce am definit în acel moment drept ‘Mâna lui Dumnezeu’. Ce mână a lui Dumnezeu? A fost mâna lui Diego!”, a precizat clar Maradona, în autobiografia sa.

Anglia și Argentina, duel pentru finala CM 2026

La 40 de ani distanță de la ”Mâna lui Dumnezeu”, care trimitea Anglia acasă, cele două reprezentative se vor afla încă o dată față în față. Partida din semifinalele Cupei Mondiale din 2026 va avea loc miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.

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Pentru englezi este momentul perfect de a răzbuna eliminare nedreaptă din 1986. Iar jocul vine după ce trupa lui Thomas Tuchel a mai rupt un blestem legat de acea întâlnire. Anglia a trecut la acest turneu final de Mexic, în faza optimilor, chiar pe Estadio Azteca din Mexico City, acolo unde Maradona înscria mult contestatul gol.

Ambele formații au ajuns în această fază a competiției cu mari emoții. Englezii au întors miraculos pe final de joc în fața celor din RD Congo, de la 0-1 la 2-1, în 16-imi, au suferit în fața Mexicului, scor 3-2, pentru ca în sferturi .

Deși beneficiază de un Leo Messi fabulos și la 39 de ani, Argentina a tremurat serios în fazele eliminatorii. A fost doar 3-2 după prelungiri cu Capul Verde în 16-imi, urmat de un 3-2 cu scandal în fața Egiptului, în care a revenit de la 0-2 în ultimele 10 minute, și acum , joc în care a beneficiat de superioritate numerică.