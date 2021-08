Ce este, de fapt, stevia. Cum poate fi folosit acest îndulcitor natural

Ei bine, aceasta este originară din Paraguay și Brazilia mai este numită și Stevia rebaudiana și face parte din familia crizantemelor, un subgrup al familiei Asteraceae, din care face parte ambrozia.

Stevia este ideală în cazul persoanelor care vor să renunțe la , asta pentru că nu are calorii, nu are carbohidrați, iar indicele glicemic este zero.

Asta înseamnă că și-a câștigat locul printre îndulcitorii naturali cei mai sănătoși, fiind totodată un aliment de bază în cazul celor care nu au voie să consume deloc zahăr.

Stevia, un îndulcitor natural sănătos. Ce este și cum se folosește

Stevia este produsă de o plantă de la care se folosesc frunzele. Aceasta conține două ingrediente: glicozid steviol (o componentă din stevia dulce, dar picantă) și rebaudiozida A (cea mai ușoară componentă a steviei).

Produsele care se găsesc pe rafturile magazinelor sunt diferite, iar unele dintre ele nu conțin deloc frunze întregi de stevia, ci sunt fabricate dintr-un extract de stevia foarte rafinat care se numește rebaudiosid A.

De fapt, multe produse stevia au foarte puțină plantă în conținutul lor. Reb-A este de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul norma, notează .

Stevia, un înlocuitor perfect al zahărului alb

Dacă ne-am lămurit ce este stevia, iată și cum poate fi folosită. Înlocuiește de minune zahărul alb și cel brun și este perfectă în tot felul de preparate de la băuturi până la .

Un vârf de pudră de stevia este egal cu aproximativ o linguriță de zahăr normal, ceea ce înseamnă că nu trebuie abuzat de această plantă.

Se poate folosi cu încredere ca îndulcitor natural în cafea, ceai sau limonadă. De asemenea, stevia merge perfect presărată puțin în castronul cu cereale, dimineața.

O altă modalitate în care se utilizează stevia este în smoothie-uri, pe iaurturi sau atunci când vrei să faci o prăjitură care să nu conțină deloc zahăr.

Totodată, această plantă poate fi găsită în producția unor alimente printre care se numără: băuturile din categoria light sau diet, guma de mestecat, vinurile sau bomboanele.