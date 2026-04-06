Ce este ECMO, procedura luată în calcul de medici în cazul lui Mircea Lucescu. Se folosește în situații critice!

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, fostul selecționer al naționalei de seniori a României, se află în continuare internat la Terapie Intensivă. Problemele sale de sănătate s-au agravat în ultimele 48 de ore, iar medicii fac toate eforturile pentru a-l stabiliza. Luni seara, Spitalul Universitar din București a emis un comunicat în care a anunțat planul de acțiune. Există varianta ca antrenorul să fie trecut pe un dispozitiv ECMO.

. Totul a pornit de la niște tulburări de ritm cardiac, care i-au dat organismul peste cap și i-au provocat inclusiv stări de leșin. Din acest motiv, a fost dus de urgență la spital și internat direct la Terapie Intensivă, unde este monitorizat permanent de medici.

ADVERTISEMENT

Doctorii au intervenit rapid și i-au montat un defibrilator cardiac pentru a-i stabiliza inima și a preveni alte complicații. Chiar și așa, starea lui este în continuare gravă, iar medicii sunt rezervați în privința evoluției din perioada următoare. În acest moment, aceștia caută soluția optimă pentru a-l stabiliza, întrucât organismul său este evident extrem de slăbit.

Dispozitivul care îi poate salva viața lui Mircea Lucescu! Ce este, de fapt, ECMO

Luni seara, a emis un comunicat în care a anunțat că marți starea fostului selecționer al echipei naționale va fi reevaluată. Doctorii ar putea decide să intervină chirurgical și să folosească un dispozitiv de asistare cardiacă denumit ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation, în traducere „oxigenare extracorporală cu membrană”).

ADVERTISEMENT

ECMO este un dispozitiv medical folosit în cazuri extrem de grave, atunci când inima și plămânii nu mai pot funcționa corect. Practic, aparatul preia rolul acestora: scoate sângele din corp, îl oxigenează în afara organismului și apoi îl trimite înapoi, ajutând astfel la menținerea funcțiilor vitale. Este o soluție de ultimă instanță, utilizată doar în situații critice, când alte tratamente nu mai dau rezultate.

ADVERTISEMENT

Procedura este complexă și presupune monitorizare permanentă în Terapie Intensivă. ECMO nu vindecă direct problema de bază, dar oferă timp organismului să se stabilizeze sau medicilor să intervină. De aceea, este considerată o metodă temporară de susținere a vieții, folosită doar în spitale specializate.

ADVERTISEMENT

”Este o procedură de suport vital avansat. Se folosește în Terapie Intensivă pentru pacienții cu insuficiență cardiacă. Este un aparat, o procedură care preia temporar funcțiile inimii și ale plămânilor. Preia sângele, îl oxigenează și elimină dioxidul de carbon. Sunt mai multe tipuri. Funcționează ca o inimă și un plămân. Este o metodă temporară de tratament, care se folosește atunci când metodele tradiționale nu dau rezultate. Este o procedură invazivă și implică riscuri”, a declarat dr. Tudor Ciuhodaru în exclusivitate pentru FANATIK.