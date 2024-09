Ce este radonul, ucigașul silențios din casele noastre. România este pe locul 4 în Europa în topul celor mai contaminate țări

Din fericire, există un truc pentru a scăpa ușor de el. În Marea Britanie, autoritățile au desfășurat o campanie de informare a publicului încă din 2018, însă la români radonul este o mare necunoscută. Medicii atrag atenția că putem face oricând cancer de la acest gaz, mai ales cei care locuiesc la parterul blocului.

Ce este radonul, ucigașul silențios din casele noastre

, iar Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, a oferit mai multe detalii. ”Particule care produc o radiație care se acumulează în mucoasa respiratorie și rămân în plămânul persoanei care a inhalat 4 zile. În ani de zile aceste substanțe care sunt active local determină modificări la nivelul structurilor celular, favorizând apariția cancerului”, a transmis medicul.

Autoritățile ar pregăti o campanie de informare, conform . Totuși, oamenii trebuie să știe că deși radonul poate fi detectat doar de către specialiști, cu niște aparate care sunt plasate în locuință mai multe săptămâni, există o metodă relativ simplă pentru a ne proteja. Important e să aerisim locuința o dată la trei ore.

Conform siteurilor de specialitate, concentrația de radon poate fi monitorizată, iar concluziile pot fi trase ușor: este sau nu periculos de trăit în acel apartament? ”Concentrația de radon este măsurată ca nivelul de radioactivitate al radonului per metru cub de aer (becquerel pe metru cub; Bq per m3). Ghidurile internaționale sugerează că nivelurile de radon trebuie reduse în cazul în care depășesc 100 – 300 Bq per m3.

Deși radonul este prezent în majoritatea clădirilor, în special în încăperile situate la parter și în cele situate la nivelul imediat superior sau inferior, vor exista concentrații de radon în locuințele din orice zonă, majoritatea fiind mici. Cu toate acestea, unele niveluri pot fi mai mari, în funcție de geologia locală.

Radonul este considerat ucigașul silențios din casele oamenilor

(care adesea pot fi consultate online), care se pot utiliza pentru a verifica dacă locuințele din zona în care locuiți prezintă un risc mai mic sau mai mare de a avea niveluri ridicate de radon. În cazul în care locuința dumneavoastră este situată într-o zona cu risc mare de expunere la radon, vă sfătuim să testați nivelul de radon din locuință”, transmite site-ul de specialitate cancer-code.ro.

Într-un studiu realizat acum un an de către cercetătorii de la UBB Cluj-Napoca s-a dovedit că în 16 județe există radon peste limite. Acesta este prezent în clădirile publice, inclusiv în școli sau grădinițe. Radonul nu are culoare sau miros, fiind considerat ”ucigașul invizibil din locuințe”, pentru că poate cauza cancer pulmonar.

”România ocupă locul patru din Europa în ceea ce privește nivelul de radon, după Cehia, Estonia și Austria. Solul este principala sursă de radon. Solul și aspectele arhitecturale, cum sunt făcute fundațiile clădirilor, sunt factorii principali care influențează acumularea radonului în aerul interior.

Oamenii au la dispoziție harta cu cele 16 județe expuse la radon

Nivelul concentrației de radon care se acumulează în aerul interior depinde de caracteristicile constructive ale fiecărei clădiri, gradul de etanșeizare și situația fundațiilor, iar dacă acestea nu au fost izolate, cum e cazul școlilor, radonul pătrunde mult mai ușor din pământ în aerul interior”, a explicat cercetătoarea Alexandra Cucoș.

Cea mai afectată zonă e de departe nord-vestul României, acolo unde nivelurile de radon depășesc limitele admise chiar și de trei ori. Județele problemă sunt Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sibiu, Sălaj, Satul Mareș și Timiș. Nu scapă de nici nici locuitorii Capitalei.

Pentru cei care doresc, unde se vede clar nivelul de radon în funcție de fiecare zonă a țării. Cu toate acestea, pentru un test specific oamenii sunt rugați să apeleze la specialiști.