Ce este sincopa cardiacă, afecțiunea lui Mircea Lucescu din cantonamentul naționalei. Simptome, cauze și ce e vital să faci când ți se face rău. Sfatul medicului specialist pentru Fanatik

în dimineața zilei de duminică, în , iar medicii formației tricolore i-au oferit primul ajutor tehnicianului, după care au fost chemate două echipaje SMURD pentru a interveni.

Doctorul Gabriel Crâșmariu explică problemele de sănătate pe care Mircea Lucescu le are

FANATIK a stat de vorbă cu doctorul Gabriel Crâșmariu, medic specialist cardiolog la spitalul Ponderas din București, iar acesta ne-a oferit toate detaliile despre problemele prin care trece Mircea Lucescu, cel care a suferit o sincopă cardiacă. Cauza principală a acestei afecțiuni vine din cauza stresului uriaș din ultimul timp pe care selecționerul l-a îndurat.

„Pacienții cu boală coronariană avansată, care au necesitat de-a lungul timpului proceduri repetate de angioplastie coronariană (implantare de stent), reprezintă o categorie cu risc crescut pentru apariția aritmiilor cardiace, inclusiv a celor potențial letale. Deși angioplastia are rolul de a restabili fluxul sanguin către inimă și de a reduce riscul de infarct miocardic, aceasta nu elimină complet vulnerabilitatea electrică a cordului.

În timp, afectarea repetată a arterelor coronare și episoadele de ischemie pot duce la modificări structurale ale mușchiului cardiac. Aceste modificări — inclusiv cicatricile post-infarct sau microleziunile — creează un substrat favorabil pentru apariția aritmiilor. Practic, „rețeaua electrică” a inimii devine instabilă”, ne-a explicat mediclul Crâșmariu.

Motivul pentru care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale

„Unul dintre cele mai importante moduri în care aceste aritmii se pot manifesta este sincopa, adică pierderea bruscă și temporară a stării de conștiență. Un aspect mai puțin discutat, dar extrem de important, este influența stresului emoțional asupra inimii. Emoțiile intense – anxietatea, furia, frica sau chiar bucuria puternică – pot declanșa sau agrava aritmiile.

Acest lucru se explică prin activarea sistemului nervos simpatic, care:

crește frecvența cardiacă

favorizează instabilitatea electrică

poate precipita aritmii severe la un cord deja vulnerabil

În acest context, un pacient cu istoric cardiac complex poate prezenta un episod sincopal exact în momente de stres psihic intens”, ne-a mai precizat medicul specialist.

Simptomele sincopei cardiace. Ce este esențial să faci în cazul unei astfel de probleme

Sincopa, în sine, durează de la câteva secunde până la câteva minute. În timpul unui episod de sincopă, persoana afectată poate prezenta simptome precum paloare, cianoză (învinețirea buzelor și a pielii), adinamie (lipsă de energie), transpirații, extremități reci, puls slab perceptibil și respirație rapidă și superficială.

Dacă observi pe cineva suferind pierderea stării de conștiență, este important să acționezi rapid și calm. În primul rând, asigură-te că persoana este într-un loc sigur și ferit de pericole. Așează persoana pe spate, pe o suprafață plană, cu picioarele ridicate deasupra nivelului inimii. Acest lucru ajută la restabilirea fluxului sanguin către creier. Dacă persoana poartă haine strâmte, cum ar fi un guler sau o cravată, slăbește-le pentru a facilita respirația.

Întoarce capul persoanei într-o parte pentru a preveni riscul de sufocare în cazul în care apare voma sau pentru a evita obstrucționarea căilor respiratorii. Monitorizează respirația și pulsul persoanei. Dacă persoana nu își revine după 15-30 de secunde, solicită imediat ajutor medical de urgență. În timp ce aștepți ajutorul, asigură-te că persoana rămâne într-o poziție sigură și confortabilă.

Istoricul problemelor pe care Mircea Lucescu le-a avut la inimă

De-a lungul carierei de antrenor, Mircea Lucescu a mai avut de două ori probleme la inimă, o dată când era în Italia, la Brescia, și o dată când o pregătea pe Șahtior, în Ucraina. Primul moment în care românul a avut nevoie de doctor cardiolog a fost în 1992, după ce a suferit o criză ischemică în timpul unui antrenament la Brescia.

A urmat sperietura din 2009, când Mircea Lucescu era antrenor la Șahtior și a suferit un preinfarct. Atunci a fost nevoie de o operație făcută la Kiev, în regim de urgență, pe cord, și în cele din urmă lucrurile au revenit la normal și „Il Luce” a putut să-și continue cariera ilustră de tehnician.