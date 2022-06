Ce este Sindromul Extrapiramidal, boala degenerativă pe care a avut-o Valentin Uritescu! ”Îmi venea să mă sinucid”

vârstă pe care actorul abia o împlinise. Actorul era internat de soție, într-un centru de îngrijire de lux, unde primea ajutor specializat pentru boala cumplită de care suferea de la vârsta de 33 ani. Din cauza acestei boli teribile, actorul s-a retras din activitate la vârsta de 70 ani.

Valentin Uritescu suferea de Sindromul Extrapiramidal, o boală degenerativă

În urmă cu 48 de ani, regretatul actor s-a îmbolnăvit de o maladie degenerativă care s-a agravat foarte mult în ultimii ani. Actorul a explicat cum se manifesta boala de care suferea.

“Acum, boala mea s-a agravat. Aşa e sindromul extrapiramidal. Nu e Parkinsonul ăla care te zvântă, pentru că niciodată capul şi mâinile nu mi s-au mişcat necontrolat. Picioarele, în schimb, îngrozitor mă afectează.

Fac ce fac şi pic în genunchi. Mă, toată viaţa mea a fost un hazard. Am dat cu banul ca să decid dacă dau sau nu la teatru, am tras la bileţele dacă să mă angajez sau nu la teatrul din Brăila, am aruncat cu cuţitul în uşă să văd dacă se înfige, deci dacă mă căsătoresc cu soţia mea. Dar asta e o laşitate.

Hotărârile mari, esenţiale, trebuie să le iei tu, de la tatăl meu am învăţat. Acum pot să iau o astfel de hotărâre şi nu pot fi înduplecat să dau înapoi: mă retrag”, a declarat actorul atunci când s-a retras de pe scenă, conform

”Am intrat în ultimul capitol al vieţii mele”

La vârsta de 70 de ani, atunci când a spus că a dat ultimul său interviu, actorul a declarat că nu vrea să se vaiete și nici să își piardă simțul umorului. Valentin Uritescu a mai transmis că toți din familia lui au atins vârsta de 80 de ani.

“De câţiva ani, cu precădere mai ales de un an şi jumătate, am intrat în ultimul capitol al vieţii mele. După cum vezi, sunt liniştit, nu mă îngrijorează gândul ăsta, nici disperarea, n-o să-mi pierd nici umorul şi nici n-o să mă vaiet. Am 70 de ani.

Toţi ai mei au atins 80, unii trecând dincolo de ei, alţii trecând şi de 90, rămânând cu mintea întreagă! Eu, prin viaţa pe care am dus-o şi prin beteşugurile dobândite, mi-am zis că m-aş putea socoti mulţumit să ating 70. I-am atins. Aşa că de-acum aştept să mă cheme, dar nu stau ca atunci când aştepţi trenul“, susținea Valentin Uritescu la 70 de ani.

A umblat pe la toți doctorii timp de doi ani

Valentin Uritescu a fost diagnosticat mai întâi de către un medic din Piatra Neamț. Medicul i-a spus exact ce are și actorul când a ajuns acasă s-a uitat în dicționar să vadă ce înseamnă sindrom extrapiramidal. Actorul s-a îngrozit când a aflat diagnosticul crunt de care suferă.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. „Ai sindrom extrapiramidal!” Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Colega mea, Ioana Pavelescu, i-a povestit despre mine tatălui ei, care era medic. Acesta îl cunoştea pe marele profesor Voiculescu de la Spitalul nr. 9 (actualul Spital Bagdasar-Arseni, n.n.).

M-am dus la el şi m-a internat vreme de zece zile, timp în care mi-a făcut toate analizele posibile. M-a ‘căutat’ până şi de cupru, să vadă dacă n-am cupru în organism. După toate investigaţiile astea, mi-a spus:

‘Ai un fel de Parkinson. Suferi de un sindrom extrapiramidal. Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!’, a explicat actorul pentru .

”Îmi venea să mă sinucid”

La un moment dat, actorul spunea că lua niște medicamente care aveau niște efecte secundare ciudate. Spunea că efectiv îi venea să se sinucidă.

“Mi-era rău, din ce în ce mai rău. La un moment dat, luam Levodopa, un medicament care avea nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el.

Înainte de a pleca din Bucureşti spre casă, am intrat în Biserica „Sfântul Spiridon Nou”, din Bulevardul Cantemir. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am început să plâng. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: ‘Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!’. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a mai susținut Valentin Uritescu.

Ce este Sindromul Extrapiramidal

Vorbim despre o asociere între o akinezie (mișcări rare și lente), o hipertonie (rigiditate) și o tremurătură în stare de repaus.

Cauze – Sindromul parkinsonian se observă în cursul bolii Parkinson, dar și în cursul altor afecțiuni neurologice degenerative că atrofia olivo-ponto-cerebeloasa, boală ereditară care afectează sistemul nervos central. Acesta mai poate fi provocat și de luarea de neuroleptice o perioada mai lungă.

Tratament – Constă în tratarea bolii în cauza sau în suspendarea luării de neuroleptice atunci când sindromul este de origine medicamentoasă; el mai persistă mai multe săptămâni, după oprirea tratamentului neuroleptic.