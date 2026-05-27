Ce este tombacul cuprat, materialul din care BNR face cea mai ieftină monedă dedicată Nadiei Comăneci

ADVERTISEMENT

Cu puțin înainte de aniversarea a cinci decenii de când , Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic trei monede. Începând cu data de 28 mai 2026, o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat, cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, în proba de gimnastică feminină, intră în circuit.

Monedele sunt din aur, argint și tombac cuprat

Potrivit BNR, aversul monedei din aur o prezintă pe , inscripția ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 100 LEI, anul de emisiune 2026 și stema României. Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 10 LEI, anul de emisiune 2026 și stema României.

ADVERTISEMENT

Aversul monedei din tombac cuprat o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 1 LEU, anul de emisiune

Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișate pe tabela electronică oficială, inscripțiile PRIMA NOTA DE 10, MONTREAL 1976 și NADIA COMANECI, toate în arc de cerc.

ADVERTISEMENT

Cea mai scumpă monedă costă 7800 lei

Monedele din aur, argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

ADVERTISEMENT

Tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint și 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

ADVERTISEMENT

Prețurile de vânzare sunt: 7.800,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate și 1.000,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Cea mai ieftină este cea din tombac cuprat

Cele mai ieftine sunt cele de tombac cuprat, care costă 280,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

ADVERTISEMENT

Tombacul cuprat este un aliaj metalic folosit frecvent de Banca Națională a României (BNR) pentru emiterea monedelor comemorative sau jubiliare destinate colecționarilor. Conceptul se bazează pe două elemente principale: Tombacul – un aliaj de alamă cu un conținut ridicat de cupru (80-95%) și zinc (5-20%), cunoscut și sub denumirea de alamă roșie și Cupratul (acoperit cu cupru).

Monedele batute în tombac primesc adesea un strat suplimentar de cupru pentru a le oferi o culoare distinctivă, o textură specifică și o rezistență crescută la oxidare. Acest aliaj este preferat în numismatică deoarece are un cost de producție mai accesibil decât aurul sau argintul, dar permite realizarea unor piese detaliate și estetice.

Monedele au putere circulatorie

Monedele din aur, argint și tombac cuprat, cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, în proba de gimnastică feminine, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.