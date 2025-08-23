Ce este upwelling-ul, fenomenul care a stricat vacanța turiștilor de pe litoralul românesc. Surpriza neplăcută a ultimelor zile de căldură din acest an

Toamna se pregătește să își intre în drepturi, așa că românii au decis să profite de ultimele zile de căldură. Cine a mers la mare în această perioadă, a avut parte de o surpriză neplăcută. Litoralul i-a cam dezamăgit pe turiști, iar „vinovat” este upwelling-ul.

Ce este upwelling-ul, fenomenul care a dat peste cap vacanțele românilor de pe litoral

Doar câteva zile ne mai despart de toamnă, iar gradele din termometru deja au început să scadă. Înainte de venirea sezonului răcoros, românii au decis să profite din plin de ultimele zile de vară. Și-au făcut bagajele și au mers la mare, pe litoralul românesc. Din păcate, vacanța le-a lăsat un gust amar, căci au avut parte de o surpriză neplăcută.

Turiștii care și-au propus să înoate în apa mării au fost nevoiți să renunțe la planuri sau să îndure condiții mai grele. Temperatura apei nu a fost mai mare de 15 grade Celsius, iar potrivit specialiștilor, totul este din cauza . Românii nu au știut la ce să se aștepte, așa că nu le-a rămas decât să se conformeze, având în vedere că au plătit bani grei pentru vacanță.

Upwelling-ul este fenomenul în care un curent de apă rece se ridică la suprafață, modificând temperatura apei mării. În perioadele în care are loc un astfel de fenomen, valurile devin mai rece, vântul bate mai puternic și nu este exclus să apară și câțiva nori. Meteorologii susțin că upwelling-ul este un fenomen natural, care nu face decât să influențeze temperatura apei.

Hotelierii de pe litoral au pregătit oferte pe ultima sută de metri

Nu doar apa mării mai rece cu 10 grade față de temperatura normală le-a stricat vacanța turiștilor. Deși au mers să se relaxeze pe litoral, mulți dintre ei s-au declarat dezamăgiți de atmosferă. Vânzătorii ambulanți nu au lipsit nici ei din peisaj, iar asta se pare că a stricat cheful multora de relaxare.

Totuși, pentru a mai atrage turiștii pe litoral, . Cine și-a lăsat vacanța pe ultima sută de metri poate spune că a făcut economie. Ofertele sunt toate buzunarele, prețurile pentru o noapte de cazare fiind reduse și cu 20% în această perioadă. De asemenea, hotelierii au pregătit și promoții care presupun o noapte de cazare gratis dacă plătești trei nopți.

Românii care vor să se mai bucure de vară și de vacanță pe litoral mai au doar câteva zile la dispoziție. Din păcate, ultima săptămână din august nu aduce prea multe grade în termometre. În perioada 24 – 31 august, temperaturile vor fi curprinse între 23 și 24 de grade Celsius. Cel mai cald va fi în ultima zi a lunii august, atunci când termometrele vor arăta 31 de grade Celsius.