Ce evită Mihai Albu ca să nu o supere pe fosta soție, Iulia. Are legătură cu fata lor, Mikaela: „Eu am mai puțin dreptul”

Mihai Albu a vorbit despre ziua de naștere a fetei sale, Mikaela, organizată în acest an de fosta sa nevastă, Iulia.

Mihai Albu: „Când Mika este încântată, sunt și eu fericit”

Designerul a avut cuvinte de laudă la adresa celei cu care a fost împreună timp de mai mulți, însă a existat și o mică excepție în cea mai recentă intervenție a sa, avută în emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV.

a spus că evită să pună pozele pe care le face cu fiica lui ca să nu o supere pe Iulia. Acesta doar distribuie imaginile pe care le pune fashionista în mediul online.

„Când Mika este încântată, sunt și eu fericit, sigur că da. Sunt fotografii în general făcute de mama ei. Eu am mai puțin dreptul de a pune fotografii. Evit întotdeauna să nu cumva să mă acuze că postez fotografii cu fetița noastră. Eu le dau mai mult share. Le iau de pe profilul mamei ei și le pun și eu, ca să le poată vedea și urmăritorii și fanii mei”, a spus Mihai Albu

Bărbatul a completat zicând că mama ei pune poze mai artistice cu Mikaela, în schimb ce el face fotografii spontane, însă le urcă prea rar pe internet.

„Pot să pun doar pozele pe care le postează, dar întotdeauna au fost și discuții”

„Pot să pun doar pozele pe care le postează, dar întotdeauna au fost și discuții. Am pus fotografii și eu, dar foarte rar.

Fotografiile pe care le postează mama ei sunt mai artistice, mai elaborate, ca să zic așa. Atunci eu sunt încântat. Eu dacă mă fotografiez cu fetița, sunt fotografii instantanee. Scot telefonul, fac fotografia și o postez. Ei bine, ale ei sunt mai studiate”, a explicat Albu.

Mihai a mai zis că se bucură că fata lui seamănă mai mult cu Iulia, despre care a recunoscut că e o femeie frumoasă, atentă la aparițiile sale. Cât despre petrecerea organizată de Iulia pentru Mikaela, care a împlinit 13 ani,

Mihai a zis că este o convenție între el și fosta parteneră. Și anume, în fiecare an unul din ei se ocupă de Prin urmare, în 2023 responsabilitatea va fi în mâinile lui Mihai.

Acesta a povestit și despre o cumpănă prin care a trecut recent. Mama lui, care are peste 90 de ani, fusese internată la spital. El este cel care ar grijă de ea în cea mai mare parte a timpului. Cât timp este la atelier, o persoană angajată de el o are sub supraveghere.