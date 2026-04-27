Ce explicație au primit polițiștii de la un tată prins beat la volan, care își purta copiii în portbagaj: „Nu e sigur indiferent de situație”

ADVERTISEMENT

Polițiștii din Covasna au tras pe dreapta un tată inconștient, care s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,32 mg/litru în aer expirat, însă dincolo de rezultatul etilotestului, alta a fost mirarea agenților: aceștia au descoperit doi minori, copiii bărbatului, în portbagaj! FANATIK a aflat ce explicație le-a oferit individul polițiștilor când a fost luat la întrebări.

Polițiștii din Covasna, uluiți în timpul unei razii făcute pe DN 11: șofer beat la volan cu doi copii în portbagaj

La finalul săptămânii trecute (n. red.: weekend-ul 25-26 aprilie 2026), în cadrul unei razii efectuate pe Drumul Național 11, polițiștii au oprit un șofer care circula cu o viteză peste limita legală. Bărbatul a fost nevoit să sufle în aparatul care depistează , iar ce a ieșit nu i-a fost deloc favorabil. În urma sesizărilor de la fața locului, au constatat, așadar, numeroase abateri, fapt pentru care au prevăzut o sancțiune contravențională de 5.000 de lei; acesta a rămas, totodată, fără permis pentru 150 de zile.

ADVERTISEMENT

Șoferul, 150 de zile pieton

IPJ Covasna a transmis, la scurtă vreme după incidentul semnalat, un comunicat de presă: „Polițiștii au constatat că șoferul transporta doi minori fără centuri de siguranță sau sisteme de fixare omologate, aceștia aflându-se în portbagajul autoturismului. Pentru abaterile constatate, conducătorul autor a fost sancționat cu amendă în valoare de 5.062,5 lei. De asemenea, permisul de conducere a fost reținut, în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 150 de zile”.

De ce erau copiii șoferului în portbagaj

Ce riscă tatăl care și-a purtat micuții în portbagaj și ce vârste au cei doi copii (găsiți în spatele mașinii)? FANATIK a aflat detalii în exclusivitate din acest caz și, potrivit informațiilor noastre, în ciuda faptului că și-a pus copiii în pericol, individul nu riscă vreo răspundere în plus. Oamenii legii spun că s-a constatat faptul că micuții (o fetiță și un băiat de 5 și 8 ani aproximativ) nu prezentau urme de maltratare sau semne că nu erau hrăniți sau hidratați, șoferul negândindu-se vreo secundă că le-ar putea face vreun rău, deși vorbim despre o alcoolemie de 0,32 mg/l.

ADVERTISEMENT

„Nu este vreo situație în care copiii să fi fost maltratați sau lucruri de genul acesta. Domnul era cazat cu copiii undeva și a plecat cu ei, în ideea în care era destul de dimineață. Domnul s-a gândit că s-ar odihni mai bine pe drum, așa că a amenajat un loc, ca un culcuș, în zona portbagajului, un spațiu de odihnă. Noi am încercat să punem accentul pe faptul că nu e sigur pentru copii indiferent de situație.

ADVERTISEMENT

El a motivat prin faptul că a vrut să le asigure celor mici un spațiu de odihnă până unde urmau să meargă. Deocamdată, nu s-a pus problema anunțării DGASPC, nu există indicii că ar fi vorba de un caz în care copiii să nu fie îngrijiți”, au declarat surse din cadrul Poliției, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă, din punct de vedere legal, 0,32 mg/l alcool pur în aer expirat

Cu alte cuvinte, reiese faptul că bărbatul ar fi consumat alcool cu ceva timp înainte să se urce la volan din locul unde era într-o mini-excursie cu cei doi copii. Cel puțin asta reiese din alcoolemia care i-a fost depistată. Valoarea de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat nu e de neglijat, dar nici nu intră în sfera penală. În România, pentru o alcoolemie sub 0,40 mg/l polițiștii dau, în general, amenzi. Tot ce depășește acest prag intră la infracțiune penală.