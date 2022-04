Ce fac Cristi Brancu și Oana Turcu de Paște: “Vom îmbina plăcutul cu utilul”

Cristia Brancu este căsătorit cu Oana Turcu de 14 ani. S-au cunoscut pe un platou de filmare și de atunci au rămas împreună. S-au căsătorit în Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim și, în scurt timp, au devenit părinți pet

Cristi Brancu și Oana Turcu pleacă de Paște din țară

Cristi Brancu și-a deschis sufletul, într-un interviu pentru FANATIK, și a vorbit despre căsnicia lui cu Oana Turcu. De Paște vor pleca din țară, făcându-i o surpriză fiului lor, Tudor.

Vor avea la ei ouă roșii, pască, drob și cozonac. Spune că sărbătorile din copilărie au parfumul lor, însă cele în care Tudor este alături de ei sunt cele mai luminoase. Prezentatorul își laudă soacra pentru modul în care le prepară mielul!

Oana s-a alăturat echipei tale. Care dintre voi și-a dorit mai mult să prezentați iar împreună?

– Cred că amândoi ne-am dorit la fel de mult! Am avut o istorie frumoasă împreună, în emisiunea Confidențial. Noi ne-am cunoscut în direct, am făcut nuntă și botez în platou, am trăit momente frumoase. Pe de altă parte, parcursul Oanei ca moderator și realizator în propria emisiune a fost plin de momente memorabile. Așa că e, de fapt, un dar al destinului că Noi facem împreună tot ce e important. A venit natural!

Ani de zile ați făcut succes împreună la tv. Câți ani nu ai mai prezentat cu Oana? Ce a făcut ea în acest timp?

– Sunt 8 ani și mai bine de când nu am mai prezentat împreună. Apoi, Oana a avut, pentru șapte ani, o serie minunată de interviuri săptămânale, Refresh by Oana Turcu. În pandemie, a ales să se oprească, pentru că a dorit să protejeze familia de posibile pericole.

Și, în plus, de 25 de ani, Oana are propriul business în industria frumuseții, care i-a adus și îi aduce mari satisfacții. Acum, că pandemia nu mai e ce-a fost, am hotărât să revenim în echipă!

Televiziunea vă leagă foarte mult. Practic, voi v-ați cunoscut pe platoul unei emisiuni tv, pe care ați prezentat-o împreună timp de 6 ani… V-a trecut atunci prin gând că veți rămâne împreună?

– Știi care e lucrul senzațional? Când am ieșit amândoi din direct in emisiunea de pe 21 Ianuarie 2008, când ne-am cunoscut, fiecare a știut, fără să vorbim, că suntem făcuți unul pentru celălalt. Oana a știut, eu am simțit. În trei săptămâni, am cerut-o de soție. În nouă luni, ne-am căsătorit!

”E ceva ce poți trăi o dată în viață”

V-ați căsătorit în Țara Sfântă. De ce acolo?

– Există pe lumea asta un loc mai important, unde să ne unim în fața lui Dumnezeu? În ziua cununiei noastre, împreună cu nașul nostru, Ion Antonescu, ne-a condus prin toate etapele drumului lui Isus în ziua răstignirii. Apoi ne-am cununat în biserica românească. E ceva ce poți trăi o dată în viață.

Ce îți place cel mai mult la ea? Dar Oanei la tine?

– Îmi place tot la ea. Sufletul, chipul, puterea interioară, tot. Ce-i place la mine? Cred că tot așa. Nu credeam că poate exista o iubire totală, intensă. Nu credeam că poți fi iubit astfel. Și eu i-am dat tot ceea ce sunt.

Se apropie sărbătorile pascale. Care este cea mai frumoasă amintire a voastră din copilărie de Paște sau nu neapărat?

– Sărbătorile din copilărie au parfumul lor. Dar cele în care Tudor este alături de noi sunt cele mai luminoase. Primele amintiri cu el, luând lumină. Ciocnind un ou cu noi. Mergând cu el în lume, în locuri importante ape creștinătății. Căutând ouăle ascunse prin curte. Chiar și în pandemie, în 2020, când voluntarii ne-au adus lumină și el s-a bucurat atât de mult!

De Paște vor pleca din țară

Ce faceți de sărbătorile acestea?

– După multă vreme, am ales să plecăm din țară. Vom îmbina plăcutul cu utilul, pentru că acolo unde vom merge, Oana are și întâlniri de afaceri. Unde? E o surpriză pentru Tudor, nu vă pot spune acum! Vom avea cu noi ouă, pască, drob, cozonaci!

Ce reprezintă pentru voi Paștele?

– Este cel mai important moment din an, pentru un creștin. E momentul în care ne adunăm gândurile, ne rugăm, luăm lumină și mulțumim pentru tot ce am primit prin jertfa Lui. Este o minune pe care o primim cu toată inima!

Își laudă soacra pentru felul în care prepară mielul de Paște

În anumite locuri din țară se mergea cu stropitul, băieții mergeau în casele oamenilor să le dea pe fete cu parfum. Tu ai făcut acest lucru?

– Sunt băiat născut în București, la noi nu prea era cu stropitul, mai ales că, în vremurile comuniste ale copilăriei mele, tradițiile de Paști nu puteau ieși la lumină așa cum trebuie! Oana își aduce aminte de o tradiție frumoasă. Se punea un ou în apă împreună cu un bănuț. Fiecare trebuia să se spele cu apa aceea pe față și ultimul trezit lua bănuțul. Vă dați seama că toată lumea încerca să se trezească mai târziu. Cât se poate de târziu!

Pe lângă ouăle roșii ce nu vă lipsește vouă de la masa de Paște? Miel mâncați?

– La masa de Paști, nu lipsește nimic! La ciocnit ouă, Tudor este campion! De altfel, îl veți vedea în edițiile speciale de Paști ale Exclusiv VIP, ciocnind cu invitații! Are mâna bună! Mama soacră gătește minunat miel, avem în rețetă și un drob minunat. Ne bucurăm de toate bunătățile!

Face echipă cu Oana Turcu la Prima TV

Din 28 martie, Oana a venit la Exclusiv VIP de la Prima TV, așa că moderatorul face acum o echipă cu soția lui și pe micul ecran. Frumoasa blondină conduce o rubrică numai pentru doamne.

Cristi Brancu Soția lui, Oana Turcu are 47 de ani.