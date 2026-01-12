Ce fac elevii care refuză să participe la ora de religie: este opțională doar pe hârtie? Ce se întâmplă, de fapt, în licee

ADVERTISEMENT

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial vineri, 9 ianuarie 2026, metodologia privind predarea religiei în școli. Astfel, elevii care nu vor să participe la disciplină trebuie să completeze o cerere în acest sens. Ce se întâmplă cu adolescenții în timpul cursului și cum gestionează școlile situațiile.

Elevii care nu vor să participe la ora de religie trebuie să completeze o cerere

Elevii care au împlinit 18 ani pot completa această cerere, ori un tutore legal în cazul celor minori. Metodologia aprobată prin ordinul nr. 7.047 pentru predarea religiei în școli arată că cererea depusă este valabilă pe toată perioada de școlarizare în învățământul preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii. În cazul celor care nu doresc să participe, ei nu vor fi evaluați și nu primesc o notă, însă pot face alte activități stabilite de fiecare instituție de învățământ în parte.

„Pentru elevii care nu solicită frecventarea orei de religie sau cărora nu li s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină, unitățile de învățământ stabilesc prin propriul regulament activitățile pe care aceștia le pot desfășura, spațiile în care se desfășoară activitățile, precum și responsabilitățile privind asigurarea supravegherii și siguranței elevilor, în perioada în care ceilalți elevi ai clasei participă la ora de religie”, se arată în ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru predarea disciplinei religie.

În același timp, dacă un elev nu participă la ore și nici nu este prezent la activitățile stabilite la nivelul instituției pentru acest caz, profesorii nu pot fi trași la răspundere pentru absența acestuia.

„Absența elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie de la activitățile prevăzute la art. 10 și 11 exonerează cadrul didactic/personalul didactic auxiliar care asigură organizarea/desfășurarea/supravegherea activității de orice tip de răspundere”, se mai arată în document.

Ce fac, de fapt, elevii care nu vor să participe la oră

Pentru o viziune mai clară asupra situației reale, FANATIK a luat legătura cu reprezentanții a două licee din Capitală. În acest sens, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, prof. Neagoe Nina-Ionela, ne-a explicat ce se întâmplă în cadrul instituției cu cei care au cerut să nu fie evaluați și notați la disciplina religie.

Profesoara a afirmat că aproximativ jumătate dintre elevii unei clase sunt în această situație, iar ei stau în sală, citesc, fac teme sau ascultă muzică. „Copiii nu sunt deranjați să rămână”, a declarat profesoara Neagoe, menționând că s-a consultat cu părinții și elevii înainte.

„Am ales această variantă cu acordul părintelui și al copilului, mai ales al copilului, care nu e deranjat de ce se întâmplă acolo, nu se simte lezat în niciun fel. Ei stau în clasă și fac altceva în timpul orei și, da, profesorul nu este responsabil de el, dar el este responsabil să asigure cadrul liniștit al orei”, a mai declarat directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, prof. Neagoe Nina-Ionela, pentru FANATIK.

În același timp, ea a expus și un alt scenariu în care există posibilitatea, poate la un moment dat, ca un elev sau mai mulți să refuze să rămână în clasă la acel moment. Directoarea a punctat faptul că nu sunt clase disponibile în care tinerii să stea în timpul cursului și nici cadru didactic care să îi supravegheze.

Mai mult decât atât, secretarul-șef din cadrul Colegiului Național „Emil Racoviță” din București a declarat că, în cazul în care ora de pică în program prima sau ultima, cei care au completat cererea pot rămâne acasă sau pot pleca mai devreme, în funcție de caz. De asemenea, în cazul în care este în mijlocul orarului, aceștia vor sta în clase, fără să deranjeze ora.

În același timp, reprezentantul Colegiului Național „Emil Racoviță” a menționat faptul că în clase sunt foarte puțini care nu vor să facă ora, din diferite motive. Acesta a punctat faptul că cele două profesoare din cadrul instituției au reușit să-i atragă pe majoritatea elevilor în această disciplină.

De ce refuză elevii să participe la religie

Directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” a menționat că obișnuiește să-i întrebe pe elevi de ce nu vor să facă această disciplină. La decizie finală a contribuie și atitudinea profesorilor și modul de predare.

„Eu îi întreb și răspunsul este că nu au făcut de mici, unii zic că sunt atei, unii zic că pur și simplu nu vor. Cei mai mulți spun că nu au făcut nici când erau mici. Probabil că asta ține și de cadrul didactic, de cât de atractivă e ora, unii sunt foarte rigizi, dintre profesorii de religie, confundă ora de religie cu biserica și cu habotnicia”, a mai declarat profesoara Neagoe Nina-Ionela.