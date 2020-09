Ce fac Teo Trandafir și Bursucul în pauzele publicitare. Fanii s-au distrat copios – Video

Teo Trandafir și Bursucul fac echipă în emisiunea de la Kanal D, unde cei doi fac un adevărat show motiv pentru care au și audiență.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi se distrează copios și în pauzele publicitare, nu doar în timpul emisiei live.

Vedetele se înghesuie să apară în emisiunea vedetei, căci este una dintre cele carismatice prezentatoare din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trandafir și Bursucul s-au filmat într-un moment cu mult haz

Pentru că sunt persoane care râd continuu din orice și găsesc să se distreze și când nu sunt filmați, Teo Trandafir și colegul ei de platou, Bursucul, s-au distrat cu aplicația Instagram, unde au aplicat câteva filtre haioase.

Prezentatoarea tv apare cu o pereche de ochelari colorați, în timp ce vorbește cu gura plină. Bursucul o îndeamnă să vorbească, ambii amuzându-se de situație. „Salută lumea de pe Instagram”, a spus prezentatorul tv, în timp ce Teo a răspuns distrându-se „nu mâncam cartofi prăjiți! Erau… cartofi in ulei! 😂😂😂 Am fost spionata de @mister_bursucu, in mod intenționat!”, a menționat vedeta inclusiv pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT

Cum a slăbit Teo Trandafir

Vedeta s-a luptat ani buni cu kilogramele în plus, însă a reușit să scape de surplusul de grăsime cu o dietă spectaculoasă, în 2000. Mai târziu, vedeta a suportat și o operaţie de micşorare a stomacului pe care a avut-o la sfârșitul anului 2013.

„Eu am slăbit undeva prin 2000 cu o cură de propusă de medicul nutriționist Mihaela Bilic. Foarte bună și doctorița și cura. La vremea respectivă ceva mai bengos nu exista, după părerea mea, cu brânză de vaci, cu carne fiartă. Brânza de vaci o făceam cu un pic de ulei, cu mărar, cu sare, cu ardei gras, cu ceapă verde. O amestecam și o puneam în bărcuțe de ardei gras, o mâncam așa și una din aia îmi ajungea o anumită perioadă. Foarte bun, trebuie să recunosc”, le mărturisea Teo Trandafir pe Facebook.

ADVERTISEMENT

„ Am tinut diete fără pâine, fără dulciuri, fără prăjeli, fără făină. Am urmat, la un moment dat, o dietă hipocalorică cu ajutorul căreia am slăbit 60 de kilograme.

Am fost îndrumată de nutriţionist, bineînţeles, nu mi-a făcut rău, dar cumva, la un moment dat, organismul se obişnuieşte şi începi să te îngraşi mâncând lucrurile obişnuite, ceea ce este extraordinar de frustrant, pentru că ştii că n-ai greşit şi tot începi să te pufoşeşti.” , a declarat, la un moment dat, vedeta.