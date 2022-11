Ce fac vedetele de Sfinții Mihail și Gavriil? Mitoșeru visează la fosta, iar Gabi Cristea vrea o escapadă în doi

Azi, 8 noiembrie, vedetele au un nou prilej de petrece alături de cei dragi. Sfinții Mihail și Gavriil le găsesc pe Mihaela Borcea și pe Gabriela Cristea în sânul familiei, iar Mihai Mitoșeru va petrece o parte din zi alături de cea mai importantă femeie din viața lui, iar seara va ieși la o masă cu cei pe care îi consideră prieteni de-o viață.

Cum își serbează onomastica vedetele de la noi? Mihaela Borcea, petrecere în familie

Sărbătorită în weekend de ziua ei de naștere, astăzi, de Sfinții Mihail și Gavriil, . Fosta soție a lui Cristi Borcea nu are mari dorințe la ceas aniversar, afirmând că sănătatea este prioritară în fața lucrurilor materiale.

ADVERTISEMENT

”Voi petrece alături de familie și prieteni. E a doua petrecere, căci a fost și ziua mea de naștere sâmbătă! Îmi doresc doar sănătate, căci este cea mai importantă. Copiii mei au fost sâmbătă alături de mine. Doi sunt plecați, posibil doar cu Patrick să mă văd”, spune Mihaela Borcea pentru FANATIK.

Gabriela Cristea, weekend romantic de ziua ei

O altă vedetă aniversată, Gabriela Cristea, prezentatoarea de la Mireasa – Capriciile Iubirii, dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK că nu va face ceva special, ci se va bucura doar de o masă cu soțul ei, Tavi Clonda. În schimb, în weekend, va recupera: o escapadă romantică în doi, fără cele două fetițe ale cuplului, Victoria și Iris.

ADVERTISEMENT

”Nu m-am gândit să fac ceva special cu ocazia acestei zile. O să mă scoată soțul la masă, undeva la prânz, la un restaurant, pentru că seara nu putem, având emisiunea (n.r. Mireasa – Capriciile Iubirii la Antena Stars).

O să mergem în weekend la munte, doar noi doi. Ne-am gândit să fie un sfârșit de săptămână doar al nostru, să ne relaxăm”, a declarat Gabriela Cristea pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Întrebată dacă îi place numele cu care a fost botezată, vedeta de la Antena Stars a oferit un răspuns categoric: ”Mă simt super-identificată cu numele ăsta. Nici nu cred că mi-ar fi plăcut să am un alt nume”.

În trecut chefuia din greu, acum Mihai Mitoșeru stă cu mama lui

De Sfinții Mihail și Gavriil și . Dacă în anii din urmă era mare chef sau fugea într-o scurtă vacanță să-și ”hrănească sufletul”, acum a ales să fie alături de mama lui, Camelia Mitoșeru. Spre seară, vedeta Kanal D va ieși la o masă cu cei apropiați.

ADVERTISEMENT

”Acum două săptămâni am terminat a doisprezecea emisiunea (n.r. Se strigă darul! la Kanal D) din sezonul nou. Am filmat 12 nunți în avans ca să le avem pentru sezonul nou. Am reînceput evenimentele în weekend și de ziua mea de nume mă gândeam că aș vrea să plec puțin, cum am fost și de ziua mea de naștere, dar când. A apărut ceva aici, așa că o să plec mai încolo, peste vreo săptămână sau două.

ADVERTISEMENT

Anul acesta o să fiu cu mama pe la prânz. După care seara cu prietenii apropiați, dar nu ceva spectaculos. Nici măcar n-am organizat, doar am zis că ne vedem. Avem un restaurant chiar vizavi de casă. Cred că aici o să mergem”, a mărturisit prezentatorul de la Se strigă darul!

Mitoșeru, despre mama lui: ”Ea este cea mai apropiată persoană din viața mea”

În discuția cu reporterul de la FANATIK, Mito a ținut să puncteze că în continuare îi place să chefuiască, doar că anul acesta a fost ocupat cu filmările și nu a avut timp să se ocupe de organizarea unei petreceri.

După o perioadă greu încercată, prezentatorul de la Kanal D susține că a simțit nevoia să fie alături de cea mai importantă persoană din viața lui și să fie un fiu exemplar.

”Îmi plac în continuare petrecerile în familie cu oameni mulți, dar acum nu prea am avut timp să organizez. Acum asta simt, asta fac. Am început să fac ce simt în momentul acesta. Avem tot timpul din lume să facem și petreceri.

Oricum vor veni sărbătorile de Crăciun și atunci de abia aștept să mă văd cu familia cu care nu te vezi decât de câteva ori pe an, din păcate. Doar cu mama mă văd foarte des. Ea este cea mai apropiată persoană din viața mea și în rest… câțiva prieteni. Am norocul să am niște prieteni, nu sunt foarte mulți, că nu există foarte mulți prieteni adevărat. Dar sunt destui”, a mai precizat vedeta de la Kanal D.

Mihai Mitoșeru, prins într-un moment de slăbiciune

Dacă există sau nu o altă femeie în viața lui Mihai Mitoșeru, alta decât mama lui, îi este greu și vedetei să spună. Dacă înainte era omul unor planuri bine întocmite, acum pare să lase totul în voia sorții.

”Nici nu știu ce să zic. În momentul acesta habar nu am. Las totul să se întâmple, nu îmi mai propun nimic. În general în viață când mi-am propus ceva, nu mi-a ieșit. Când nu mi-am propus nimic, a ieșit absolut tot.

Ce o vrea Dumnezeu! Bine că sunt sănătos, că e mama sănătoasă, în primul rând. Atât contează. Restul, ce mai vine, e deja extra”, a mai zis Mihai pentru FANATIK.

Prezentatorul de la Kanal D regretă divorțul pe zi ce trece mai mult

Deși a trecut o perioadă destul de lungă de când a luat decizia de a se despărți de Noemi, Mihai Mitoșeru se întreabă adesea dacă a fost o decizie înțeleaptă. Discuțiile cu prieteni psihologi i-au fost de ajutor, dar, spun el, doar persoana în suferință se poate ajuta cu adevărat.

Privind în urmă, prezentatorul de la Se strigă darul! de la Kanal D crede că nu a știut să gestioneze situația, nu a lăsat de la el și nici nu s-a comportat suficient de frumos cu cea alături de care dormea seara în pat.

”Am divorțat, mă rog, am vrut să divorțez. Că am greșit e partea a doua… sau nu am greșit. Am decis să rămân singur. Am o mulțime de prieteni psihologic cu care vorbesc, dar până la urmă tu trebuie să te ajuți pe tine. N-am știu să gestionez situația, nu știu! Practic noi ne-am despărțit din nimic. Din faptul că un an de zile nu ne mai înțelegeam și ne certam non-stop. Poate trebuia să las și eu de la mine, poate trebuia să vorbesc mai frumos, să mă port mai frumos. Acum deja e tardiv.

Am vorbit de multe ori! Am vorbit și azi, am vorbit și ieri. Vorbesc de multe ori cu ea. Cățelul rămâne la ea când plec eu. Ea, spre norocul ei, are un serviciu unde pleacă non-stop și nu are timp. Există numai muncă, apoi vine acasă, mănâncă, și se culcă. Cam asta este viața ei! Ea a trecut un pic mai simplu (peste despărțire, n. red.).

La mine a fost mai complicat. Am tot stat în casă, n-am făcut nimic, că a fost cu covid-ul, cu mama, operație pe creier. Dar, dacă am vrut să fiu singur, asta e, îmi asum”, a afirmat prezentatorul de la Kanal D.

Nu exclude o posibilă împăcare cu fosta soție

La ceas de sărbătoare, iscodit de reporterul FANATIK dacă se gândește la o împăcarea cu iubirea lui din tinerețe, Mihai Mitoșeru nu exclude nicio variantă, ba mai mult, declară că se poate întâmpla orice. Dar nu știe când, asta pentru că, în acest moment nu știe ce vrea sau dacă poate duce o relație.

”Nu m-am mai gândit la o împăcare. Se poate întâmpla absolut orice. Dar ți-am zis, nu mai vreau să-mi propun nimic, vreau să las să se întâmple. Sunt într-o perioadă bună a vieții mele. Mă simt bine fizic, psihic, am de muncă, doamne-ajută, ceea ce-i foarte important. Nici nu știu ce vreau în momentul acesta. Nu știu dacă îmi doresc acum o relație”, a încheiat Mihai Mitoșeru.