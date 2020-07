Ce face Alexandru Arşinel în plină pandemie. Maestrul a surprins pe toată lumea: “Nu trebuie să disperăm”

La cei 81 de ani ai săi, Alexandru Arșinel este într-o formă de zile mari și se pregătește să urce din nou pe scena grădinii de vară a teatrului de revistă Constantin Tănase pentru ultimul spectacol al acestei stagiuni. Intitulat sugestiv „Cu mască sau fără mască, oamenii vor să zâmbească” și adaptat restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19, acesta se va juca sâmbătă, la orele 20:00.

Până la întâlnirea cu publicul, maestrul își încarcă bateriile la Sinaia, alături de soție și copiii care îl vizitează de fiecare dată când au timp. Aerul de munte și zona izolată în care se află cabana transformă acest loc în micul său colț de rai.

Totodată, speră ca în toamnă să poată începe alături de colegi o nouă stagiune în superba sală de pe Calea Victoriei. „Teatrul va trăi și în funcție de dorința spectatorilor! Nu trebuie să disperăm!”, este convins îndrăgitul actor.

Alexandru Arșinel s-a mutat la Sinaia în plină pandemie de coronavirus

„Lucrurile vor redeveni normale doar în condiții prielnice pentru redeschiderea în ”liniște”. Din păcate, cred că mult timp nu vom mai avea liniște. Pentru cei care mă iubesc, îi iubesc și eu. Pentru publicul spectator care vine la Teatrul Tănase am toată dragostea.

Este un public care mi-a însoțit viața timp de aproape 60 de ani. Gânduri bune și frumoase pentru ei! Îi aștept în continuare la spectacole. Teatrul va trăi și în funcție de dorința spectatorilor! Nu trebuie să disperăm! Trebuie să ne încurajăm și să găsim forme prin care să nu ne despărțim de teatru!”, a declarat Alexandru Arșinel pentru DC News.

Cel mai îndrăgit cuplu al teatrului de revistă a fost la un pas să se destrame: „Au încercat să ne despartă”

Inevitabil, gândurile maestrului se îndreaptă apoi către Stela Popescu, partenera sa de scenă timp de 40 de ani, despre care își amintește cu bucurie, dar și cu amărăciune în glas, acum că nu se mai află printre noi. Puțină lume știe, însă că presiunile din exterior au fost la un pas să îi destrame, în ciuda prieteniei care îi lega.

„Au fost încercări să ne despartă. Încercări concrete. Şi aici eu am rezistat, nu am vrut. Eu nu am vrut. Nu pot să povestesc. S-a lucrat clar ca să ne despartă. Eu nu am vrut pentru că am fost faţă de ea poate mai mult decât corect.

Eu am ţinut enorm la Stela şi la corectitudinea ei. O dată nu a încercat să mă fitileze, cu toate că unele lucruri poate că nu i-au plăcut la mine. Eu sunt mai din topor, uneori, în ideea că eram destul de serios în unele probleme.

Mă luptam pentru cuplul nostru. Puiu, soţul ei, să fi vrut să mă despartă de Stela şi nu ar fi reuşit. Am ţinut foarte mult… Am zis “trebuie să fiu credincios acestui cuplu care m-a plasat pe o anumită orbita şi de unde nu mai pot pica, dacă sunt cu ea”, a dezvăluit Alexandru Arșinel într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp pentru Antena 3.

