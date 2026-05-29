Ce face Ana Bărbosu după ce a fost suspendată. Gimnasta a luat pe toată lumea prin surprindere

ADVERTISEMENT

Ana Bărbosu a dezvăluit prin intermediul unor fotografii speciale ce face după ce a fost suspendată temporar. Gimnasta româncă a luat pe toată lumea prin surprindere, primind sute de reacții din partea oamenilor.

Ana Bărbosu, mesaj după suspendarea din gimnastică

International Testing Agency (ITA) a luat decizia să o pedepsească pe Ana Bărbosu (19 ani) începând cu data de 5 mai. Hotărârea a fost luată pentru că sportiva nu a fost găsită pentru procedurile anti-doping de 3 ori la rând în ultimele 12 luni. Astfel, românca este nevoită să stea departe de activitatea sa în următorii 2 ani.

ADVERTISEMENT

Gimnasta a anunțat că va , dar până atunci a șocat pe toată lumea. A dezvăluit pe o rețea de socializare cum își ocupă timpul de când nu mai are un program încărcat. Tânăra care locuiește în Statele Unite ale Americii are suficientă vreme pentru a se bucura de distracție.

Prin intermediul unor imagini sugestive a dat de înțeles că este dornică de aventură. Vrea să exploreze noi experiențe culturale și artistice alături de gașca de prieteni. Fotografiile din social media o arată cu zâmbetul pe buze, la diverse evenimente cum ar fi concerte și spectacole notabile. De asemenea, apare când navighează la cârma unei bărci.

ADVERTISEMENT

„Momente și oameni care mi-au amintit că stelele strălucesc cel mai tare în cele mai întunecate nopți”, a scris Ana Bărbosu pe contul oficial de . „Descrierea este atât de dulce! Norocoasă să fiu colega ta de cameră în acest an”, este unul dintre comentariile primite de frumoasa gimnastă.

ADVERTISEMENT

„Prietena mea te iubește foarte mult”, „Asta e atât de prețioasă, uimitor”, „Ohhh, e atât de drăguț”, „Ce legendă drăguță” sau „Te iubesc atât de mult”, au mai notat cei care o urmăresc pe româncă în mediul virtual. Postarea a adunat peste 1.500 de aprecieri de la persoane care îi admiră activitatea competițională.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum vede Ana Bărbosu suspendarea din gimnastică

Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice de la Paris, ultima perioadă fiind una grea pentru ea. După dezamăgirea trăită a avut parte de o mare reușită. A fost . Din păcate, în prezent trece din nou prin momente dificile, lucru despre care a vorbit în mediul online.

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în SUA și începerea facultății (n.r. – Universitatea Stanford) au conturat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență.

ADVERTISEMENT

Pentru a fi clar, această situație nu are legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul de care am avut parte pe tot parcursul acestui proces”, a scris Ana Bărbosu în urmă cu aproape o lună la secțiunea „Insta Story”, de pe Instagram.