Ana Morodan își închide aplicația de Instagram de Crăciun. De ce nu împodobește bradul: „Din păcate, nu mai am familie”. Exclusiv

Ana Morodan s-a decis cum va sărbători de Crăciun, anul ăsta. Vedeta a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu împodobește bradul, pentru că îi place să poarte cu ea spiritul sărbătorii și nu neapărat să aibă pomul de Crăciun în salonul casei sale.

Ana Morodan, fără prea mult social-media de Crăciun! Contesa Digitală vrea să trăiască tot mai mult în… lumea reală!

Întrebată cum va petrece de Crăciun, Ana Morodan a mărturisit că în mod sigur va lua o pauză de la social-media. dorește să fie mai apropiată de oamenii ei dragi decât să petreacă în mediul virtual.

ADVERTISEMENT

a spus că, deși nu mai are familie, părinții ei nemaifiind în viață, are suficienți prieteni care îi sunt ca o adevărată familie, alături de care va trece cu bine peste sărbătorile de iarnă.

„Din păcate, nu mai am familie, dar am prieteni și mă am pe mine, bine. Așa că o să închid media socială cât mai mult în zilele alea. O să stau între ai mei, ca toată lumea. Și, normal, paiete, perle și outfituri simpatice, cât încape”, ne-a spus Ana Morodan, dezvăluind, astfel, și cum se gândește să se îmbrace de Crăciun.

ADVERTISEMENT

„Îmi place să am bradul pe mine”

Cu privire la tradiția împodobirii bradului de Crăciun, Morodanca ne-a mărturisit că nu-l va avea deloc anul ăsta în casa ei: „Nu voi împodobi bradul. Îmi place să am bradul pe mine (că mă știți cât sunt de minimalistă), nu să-l am în salon”.

Dincolo de sărbători, Ana Morodan a fost rugată de FANATIK și cum îi place să se distreze, în timpul ei liber, ce o face fericită, cum se delectează atunci când nu lucrează la vreun proiect important.

ADVERTISEMENT

Ana nu mai pune preț pe petrecerile opulente, cu toate că adoră luxul, ci a învățat, mai ales în ultimii ani, să se bucure de orice lucru bun care apare în viața ei. „Am învățat să mă bucur de lucruri simple, departe de social media și de obsesia că trebuie neapărat să instagramez orice moment al vieții mele. Cea mai mare bucurie a rămas timpul petrecut cu prietenii apropiați. Sunt acei oameni în fața cărora nu trebuie să performezi, cu care poți să râzi, să plângi și să fii tu. E un lux pe care am învățat să-l prețuiesc mult și să nu-l iau de-a gata”, a adăugat Ana Morodan, pentru FANATIK.

Cum arată o zi din viața vedetei. Regula de la care Ana Morodan nu se abate înainte de culcare

apoi, și cum arată o zi obișnuită din viața ei, de la trezit până la culcare. Munca pe care o face pentru organizația ei, VirtuWell, îi ocupă mare parte din timp.

ADVERTISEMENT

„Mă trezesc devreme. E singurul moment din zi când pot să am liniște completă, să-mi beau cafeaua și să-mi organizez gândurile. Am învățat că acest ritual de dimineață e esențial pentru sănătatea mea mintală. Mare parte din zi o dedic VirtuWell. Am tot felul de întâlniri cu echipa, dezvoltăm programe, avem sesiuni cu psihologii și experții noștri.

E diferit față de viața de influencer pe care o știai. Acum focusul e pe impact real, nu pe crearea de conținut perfect. Între ședințe, încerc să-mi iau pauze regulate de la ecrane. Am învățat pe pielea mea cât de important e digital detox-ul. Chiar și dacă e pentru perioade scurte.

Seara, încerc să închid toate device-urile, cu cel puțin o oră înainte de culcare. E o regulă pe care o promovez și la organizație. Această limită clară între timpul online și offline e esențială pentru un somn bun și o minte limpede”, a mai spus Ana Morodan, în exclusivitate pentru FANATIK.