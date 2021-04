Ce face Ana Porgras după eliminarea de la Survivor România: „Organismul meu așa se recuperează”

Chiar dacă a trecut ceva timp de când a fost eliminată, în urma nominalizării făcute de Jador, traseele și condițiile vitrege de la Survivor România 2021 își spun în continuare cuvântul asupra Anei Porgras.

Nu ne credeți? Stați să vedeți ce face fosta Faimoasă, proaspăt întoarsă acasă din Republica Dominicană. „Organismul meu așa se recuperează”, le-a mărturisit aceasta prietenilor virtuali.

Cât despre momentul în care prezentatorul Daniel Pavel i-a rostit numele, ei bine, recunoaște cu o sinceritate dezarmantă că a luat anunțul ca pe o glumă: „Nu îmi venea să cred. S-a văzut pe fața mea reacția când domnul Dan a zis Ana”.

Ana Porgras se reface după Survivor România: „Am dormit cam mult”

„Bună dimineața! Am dormit cam mult, dar se pare că organismul meu așa se recuperează. Nu îmi venea să cred, cred că s-a văzut pe fața mea reacția când domnul Dan a zis „Ana”.

M-am gândit că face o glumiță. Și când s-a oprit și mi-a zis „drumul Survivor se oprește pentru tine aici și acum”, nu mi-a venit să cred.

Am adus și 3 puncte pe cel mai greu traseu de la Survivor, am intrat și la Ștafetă și am reușit să o câștig.

Cred că oamenii au văzut acasă cât de mult suflet am pus. Venisem și cu o răsturnare de situație, era vis. Nu cred că Jador a vrut să mă scoată din joc.

Nu cred că s-a gândit o secundă că o să plec, chiar dacă zicea ca Elena e mai bună decât mine. A fost șocat, sentimentul de vinovăție a fost extrem de intens”, a dezvăluit Ana Porgras.

Chiar dacă nu-i poartă pică lui Jador, este convinsă că putea face în așa fel încât Faimoșii să nu piardă unul dintre cei mai buni concurenți. „Cred că ar fi putut să facă o strategie un pic mai bună și să nu iasă nimeni din echipa Faimoșilor, dar nu sunt supărată. N-am de ce să fiu supărată pe Jador.

Pe lângă asta, chiar dacă am ieșit din competiție, eu chiar am avut de câștigat. Poate dacă aș fi ieșit mai târziu, îmi place să cred că n-aș fi avut atâta susținere”, a mai spus fosta gimnastă.