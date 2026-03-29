“Ce face antrenorul Gică Hagi cu jucătorul Ianis Hagi la naționala României?” Giovanni Becali, reacție uluitoare

Gică Hagi va fi urmașul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de seniori. „Regele” a acceptat deja propunerea federației și va pregăti prima reprezentativă. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar din țara noastră, a spus câteva cuvinte despre viitorul „tricolorilor” și despre relația pe care antrenorul o va avea cu Ianis, fiul său, care în meciul cu Turcia a fost căpitanul echipei.

Misiune complicată pentru Gică Hagi la naționala României. Cum va gestiona relația cu fiul său

Gică Hagi nu va avea o misiune deloc ușoară la echipa națională de fotbal a României. Antrenorul trebuie să construiască o generație nouă, capabilă să se bată cu șanse reale la calificarea la turneele finale. „Tricolorii” au ratat prezența la Campionatul Mondial după ce au pierdut cu scorul de 0-1 barajul cu Turcia, la Istanbul.

De asemenea, Gică Hagi va avea și o altă presiune pe umerii săi. Ianis a fost căpitan în duelul cu Turcia, însă a produs foarte puțin pe faza ofensivă. Fără doar și poate, vor apărea discuții. Antrenorul trebuie să gestioneze perfect relația cu băiatul său, întrucât viitorul fotbalului românesc este pus în joc.

Sfatul dat de Giovanni Becali lui Gică Hagi. Ce ar trebui să îi spună lui Ianis

, i-a oferit un sfat lui Gică Hagi. Agentul FIFA consideră că antrenorul ar trebui să se inspire de la Diego Simeone. Tehnicianul lui Atletico Madrid trece printr-o situație asemănătoare. Acesta îl are în lot pe fiul său, Giuliano, care a reușit să își facă loc în echipa de start, joacă bine, iar criticile sunt inexistente.

„E copilul lui. E o întrebare dificilă. Să-i dea un telefon lui Simeone de la Atletico Madrid. Să-l întrebe ce face cu Giuliano. Joacă pe bandă și nu operează goluri. E drept, face toată banda aia. Ianis, cu Turcia, a fost sub valoarea pe care noi credem că o are. E căpitan, are un nume. Dacă Ianis nu va fi în formă, trebuie să-l sune pe Simeone. Știu dintr-o sursă sigură că i-a spus: aici, în primul rând, trebuie să faci 11-12 km. Nu trebuie să dai multe goluri, dar faci banda aia. Face bine faza defensivă Giuliano. Eu i-aș spune să vorbească cu Simeone dacă Ianis nu e în formă. Trebuie atenție. E o chestie de tată-băiat”, a spus impresarul în emisiunea Giovanni Show.