Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă surprinzător: ”Avem o problemă cu șacalii”

Cosmin Bărcăuan, fostul fotbalist român campion cu Dinamo București și cu meciuri în Liga Campionilor alături de Șahtior Donețk, s-a reprofilat. Nu mai are probleme cu atacanții sau cu fundașii adverși, ci cu șacalii. Are un loc de muncă mai mult decât surprinzător.

Cum a ajuns să se ”transforme” Cosmin Bărcăuan din atacant în fundaș. Povestea fostului jucător de la Dinamo

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan este unul dintre fotbaliștii români cu cea mai impresionantă transformare suferită în cariera sa. El a dat dat postul de marcator pe cel de apărător. A avut succes pe ambele poziții și a cunoscut succese atât în țară, cât și în străinătate.

Bărcăuan (47 de ani) a evoluat ultima dată pentru Ceahlăul Piatra Neamț. A debutat la echipa din orașul natal, FC Bihor, dar a cunoscut consacrarea la Dinamo București, alături de care a câștigat un titlu și de două ori Cupa României.

Cei care se uită doar la finalul carierei fostului fotbalist ar fi șocați să afle că, inițial, acesta a fost un atacant de temut. Între 1999 și 2004 . Ulterior, însă, el s-a consacrat ca fundaș. Ioan Andone, pe banca lui Dinamo în anii 2000, este cel care l-a reprofilat.

În 2018, Bărcăuan a dezvăluit că această ”conversie” nu l-a afectat. Spunea că, încă de când juca la Craiova, a mai fost pus să joace în defensivă. ”Nu mi-a fost greu pentru că am acceptat pentru echipă…s-a întâmplat o dată la o finală de Cupă dintre Craiova și Rapid, era Emil Săndoi la echipă, și la încălzire fundașul a făcut o entorsă. Atunci mi s-a zis că trebuie să joc fundaș central.

Eu fiind atacant intuiam înainte jocul…pentru a fi apărător trebuie să distrugi și nu să construiești. Oricum, nu voiam să stau pe bancă sau în tribună. Voiam să joc indiferent ce mă punea sa joc. Nu mă interesa de atacanți, eu îmi vedeam de jocul meu și voiam să dau maximum pe postul meu”, a spus Bărcăuan la .

În ”Ștefan cel Mare”, Bărcăuan l-a întâlnit pe ”Fălcos”. Acesta i-a schimbat mult în bine cariera: ”Cea mai bună versiune, care mi-a schimbat totul a fost domnul Andone. El e cel care m-a făcut cu adevărat fundaș din atacant. Jucând la Dinamo ca apărător am făcut pasul către națională și Șahtior”, a spus fostul fotbalist.

De ce nu a reușit Cosmin Bărcăuan să se impună în cariera de antrenor

În 2010, Bărcăuan a renunțat la cariera de fotbalist. Ajuns la 47 de ani, deși și-a obținut Licența PRO de antrenor și a pregătit câteva formații din Grecia, fostul dinamovist nu mai lucrează în zona ”sportului rege”.

Într-un interviu acordat presei din țară în 2021, acesta a explicat de ce nu a reușit să rămână în fotbal. A spus atunci, la , că a fost dezamăgit total de ceea ce a întâlnit. ”E un sistem în care foarte greu intri. E greu să antrenezi în România, foarte greu. E greu din alte motive, nu că ar fi valori. Degeaba ai jucat unde ai jucat, degeaba ai licența Pro, nu te bagă nimeni în seamă.

Eu n-am crezut niciodată că va fi atât de greu să primești șansa să antrenezi. Eu nu știu cine are nevoie de antrenor, președinții de cluburi au nevoie de altceva, nu de antrenor.

Eu mi-am luat gândul să antrenez, chiar înainte să încep. Atât de dezamăgit sunt de ceea ce am văzut. La noi, se vorbește mult, se promite mult, dar se face puțin. Când e timpul să faci ceva, nu mai găsești pe nimeni.

Nu mai există cuvânt, nu ai cu cine vorbi. La noi faci ceva și peste trei etape te trezești acasă. Noi nu suntem buni pentru România, că nu facem cum vor unii, avem personalitate”, a declarat Cosmin Bărcăuan, la televiziunea de sport.

Ce face în prezent Cosmin Bărcăuan. De la meciuri în Liga Campionilor la o ”problemă cu șacalii”. Ce loc de muncă are

Rămas pe ”dinafara” fotbalului, Cosmin Bărcăuan s-a reprofilat din nou. . Fostul acționar de la Dinamo îi este și naș. De la un fundaș solid, Cosmin Bărcăuan este acum un muncitor care se pricepe la tot. El are grijă de mii de hectare. Nașul său l-a pus șef peste ferma din Oltenia. ”Țin stocurile la tot ceea ce înseamnă cereale, pesticide, erbicide”, a declarat Cosmin Bărcăuan, pentru , în 2023.

În ultimii ani, tot mai multe zone din România au fost invadate de șacali. Fiarele sălbatice atacă animalele din fermele și gospodăriile oamenilor. Extrem de îngrijorați, cetățenii încearcă să țină sălbăticiunile la distanță, prin diverse metode. În ciuda acestui lucru, pagubele sunt majore.

Cu daune uriașe se confruntă și ferma unde lucrează Cosmin Bărcăuan. Zona este o țintă preferată a șacalilor. ”La ferma de vaci și oi care este aici avem o problemă cu șacalii. La cetate este ea. În afară de a lăsa câinii în țarcul de animale nu avem ce face. Șacalul reacționează imediat când simte câinele și nu stă.

Mă ocup de supravegheat la fermă, pofta vine mâncând! Și în viață trebuie să fii pregătit pentru orice. Poate mâine e o altă zi, mergi în altă parte, nu se știe”, mărtusirește Bărcăuan pentru .

În ciuda faptului că are un job la această fermă, fostul fundaș admite că l-ar tenta o revenire în fotbal. ”Mă gândesc la revenirea în fotbal, sunt unul din antrenorii cu licența PRO, acum nu se știe…”, a mai spus Cosmin Bărcăuan.

Trecutul său nu a însemnat doar meciuri în România, ci și l cel mai înalt nivel. După ”eventul” cu Dinamo în 2004, s-a transferat de Șahtior Donețk pentru un milion de euro. În țara vecină a cucerit două campionate și a jucat în grupele UEFA Champions League.