Ce face azi șeful de gară care a blocat un tren NATO plin cu armament, în 1999. ”Și acum i-aș opri pe americani dacă n-ar avea actele în regulă”

Florin Pătrăchioiu, omul care a inspirat filmul lui Cristi Nemescu, ”California Dreamin”, cu Armand Assante în rolul principal, a devenit celebru în 1999 când a oprit o garnitură cu echipament miliar NATO, atât la dus cât și la întors, în gara din Pielești, jud. Dolj. La acea vreme România aspira doar la intrarea în NATO și oferise alianței sprijinul în contextul războiului din fosta Iugoslavie.

Florin Pătrăchoiu, fostul șef de gară care a blocat 14 zile garnitura NATO: ”Eu nu fac așa cum vor unii și alții”

Pătrăchioiu e azi pensionar, dar spune că ar acționa la fel și astăzi, dacă ar mai fi șef de gară. ”Dacă n-ar fi în regulă transporturile, la fel aș face și acum, chiar dacă e război în Ucraina. Ești în regulă, n-am treabă cu tine. Nu aș da înapoi chiar. Așa sunt eu făcut, și chiar dacă m-ar fi dat afară, n-aș fi avut niciun regret. Eu mă împăcasem atunci cu ideea, dar știam că n-am făcut nicio greșeală, n-am creat niciun prejudiciu Căilor Ferate sau statului român. Plecam cu fruntea sus, mă duceam și la roabă, dar e vorba că rămân eu însumi, nu fac așa cum vor unii și alții”, a dezvăluit Florin Pătrăchioiu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În 1999, fostul șef de gară a ținut timp de 14 zile, la Pielești, o garnitură al NATO care transporta armament, dar nu avea toate actele în regulă. Americanii nu plătiseră taxele de transport, adică 20.000 de dolari și 37.100 de lei. Aceștia au refuzat categoric, iar Pătrăchioiu le-a spus că nu pleacă din gara lui până nu plătesc. Bărbatul povestește că presiunile au fost uriașe, iar șefii lui au primit telefoane de la București, dar că nu au avut ce să-i facă. Până la urmă, americanii au plătit, dar au fost opriți din nou, la întoarcere.

Gestul șefului de gară l-a supărat pe președintele de atunci, Emil Constantinescu, dar și pe Traian Băsescu, cel care era ministru al Transporturilor. Acesta a anunțat că va veni personal să-l demită pe șeful de gară de la Pielești. Până la urmă, acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar Pătrăchioiu și-a păstrat postul.

ADVERTISEMENT

L-a confruntat pe Traian Băsescu, după ce acesta l-a amenințat că vine ”personal” să-l demită

Ulterior, Pătrăchioiu s-a întâlnit de două ori cu Traian Băsescu și l-a întrebat de ce nu a mai venit să-i desfacă contractul de muncă, așa cum promisese.

”Eram la zilele unei localități din Dolj și am făcut parte din delegația care s-a format din Pielești. Pe mine m-au luat pur și simplu de pe stradă, pentru că mai era un loc liber. Eu n-am vrut să mă duc, dar când am auzit că vine și Băsescu, le-am zis că merg.

ADVERTISEMENT

Primarul localității ne-a prezentat și când a ajuns la mine, mi-a făcut semn să spun cine sunt. Și eu am zis: ‘Eu sunt șeful de gară de la Pielești’. A sărit Băsescu în picioare. Era cu Radu Berceanu și Marie Jeanne Marinescu lângă el. Și l-a dat pe Berceanu la o parte să stau eu.

Mi-a zis că i-am dat mari bătăi de cap. ‘Nu știam ce să cred, ăsta ori e nebun ori cineva e în spatele lui, nu se poate așa ceva’, așa mi-a zis. Avea impresia că ar fi Vadim Tudor în spatele meu, așa am înțeles ulterior. I-am răspuns că nici una, nici alta. După ce am povestit puțin, am plecat, s-a așezat Radu Berceanu la loc și când am ajuns la masa noastră, mi-am dat seama că am uitat ce era mai important.

ADVERTISEMENT

Și m-am dus din nou. Când m-a văzut Băsescu, iar l-a dat pe Berceanu la o parte. L-am întrebat: ‘Ați dat ordin să nu părăsesc gara până nu veniți personal să-mi desfaceți contractul de muncă’. ‘Da, mă, așa e’, a zis el. ‘Păi, și de ce nu ați venit, că v-am așteptat până târziu?’. ‘Băi, am pus consilierii mei să caute greșeli, ca atunci când vin să-ți desfac contractul de muncă, să am motiv. Și m-am trezit cu toți, că n-ai greșit cu nimic… Nici cu o literă de la ordinul de serviciu… Păi atunci, hai să-l premiem’. Așa mi-a zis Băsescu”, a mai povestit Florin Pătrăchioiu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fotografia șefului de gară român, la muzeul eroilor sârbi

Deși fapta lui nu a avut un substrat politic, românul Florin Pătrăchioiu a ajuns să fie considerat un erou în Serbia. Din 2018, el are propriul loc în muzeul eroilor din Niș. De asemenea, românul a dat interviuri pentru televiziunea sârbă și a fost invitat să își petreacă câteva zile la statul major al trupelor terestre.

”Sârbii au vrut să mă cunoască, dar nu știau cum să ia legătura cu mine. Într-o zi m-am trezit cu un telefon de la Ambasada Serbiei și mi-a zis că sunt invitat de armata sârbă și de televiziunea națională. Am fost acolo prin septembrie. Am fost cazați la Niș, acolo e sediul armatei terestre, într-un apartament de generali. Am stat două zile acolo și am vizitat muzeul eroilor, cred că așa se numește.

Erau acolo nu doar sârbi, ci și kosovari, ei nu i-au șters de acolo. Și la unul din etaje, mi-a arătat un perete care era liber. ‘Locul ăsta va fi al dumneavoastră. O să punem o fotografie și istoria dumneavoastră, ce ați făcut pentru Serbia’, mi-au zis. Și mi-au dăruit un stilet cu o plăcuță pe care scrie în românește și sârbește.

După aceea am mers la Belgrad, am fost cazat la hotelul lui Djokovic, dacă nu mă înșel. Am mers să dau interviu la televiziunea națională și în timpul interviului s-a întrerupt legătura cu translatorul, în cască. S-a dat publicitate, s-a încercat să se remedieze, s-a întrerupt iar și până la urmă am mers pe teren, prin Belgrad, cu o echipă. Au filmat un reportaj cu mine”, a mai declarat Florin Pătrăchioiu pentru FANATIK.

Povestea lui Florin Pătărchoiu, premiată la Cannes

Fostul șef de gară s-a pensionat în 2010, pe caz de boală, după care a prins și pensia ”de vârstă”. Spune că are un venit mic, din care se descurcă greu dar că, din fericire, mai ales că toate s-au scumpit. E mulțumit însă că mai are putere de muncă și mai lucrează câte ceva. ”Cu pensia mă descurc la fel ca atâția oameni care au 7-800 de lei pe lună. Trebuie să mă descurc și eu, nu? Asta este soarta… Nu știu cum fac aleșii noștri de ies cu pensii mai mari decât salariul lor brut”, spune Florin Pătrăchioiu.

Despre războiul din Ucraina, Florin Pătrăchoiu vorbește cu reținere, dar e de părere că există ceva ”necurat” acolo.

”După părerea mea, e o înțelegere între marile puteri armate. Au interese separate, nu se bagă unii peste alții. E ca la interlopi, nu intri în zona mea. E părerea mea, poate e greșită. Așa cum nici rușii nu s-au băgat peste americani în fosta Iugoslavie, nici americanii nu se bagă în Ucraina. Și poate își ating și un scop, să scape de armamentul învechit. Dar nici rușii n-au făcut bine, că mor atâția oameni nevinovați”, a încheiat Florin Pătrăchoiu.

În 2007, povestea lui Florin Pătrăchioiu a ajuns pe marele ecran sub formă de film artistic. Pelicula ”California Dreamin”, regizată de Cristian Nemescu, a primit premiul ”Un certain Regard” la Festivalul de la Cannes și 4 distincții la gala premiilor Gopo. Rolul șefului de gară a fost jucat de Răzvan Vasilescu, iar Nemescu a urmat povestea exact așa cum i-a fost istorisită de Pătrăchioiu. Cu câteva luni înainte de premieră, Cristian Nemescu și-a pierdut viața într-un accident rutier, alături de inginerul de sunet Andrei Toncu.