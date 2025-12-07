Ce face candidatul USR chiar înainte de exit poll. Cătălin Drulă, apel la bucureșteni: „E o activitate grea cea de apărare a votului”. Video

ADVERTISEMENT

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a arătat ce face chiar înainte de exit poll. Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor și de numărarea preliminară a buletinelor de vot, politicianul le-a arătat susținătorilor săi ce face el și colegii săi.

Într-un clip video postat pe rețelele de socializare, Drulă a arătat care este atmosfera printre cei care se ocupă de procesul electoral în spatele ușilor închise. Pe lângă munca tehnică, pentru apărarea votului, după cum se exprimă candidatul USR.

„Suntem la sediul USR Sector 2, la call center-ul care susține delegații noștri și apără votul. Tocmai a ajuns și mâncarea pe care trebuie să o aducem că e, inclusiv din punct de vedere fizic și fiziologic, o activitate grea, cea de apărare a votului, una pentru care trebuie să fin recunoscători”, spune Cătălin Drulă în filmulețul postat pe Facebook în care arată cum are grijă de echipa lui în ziua votului.

Apel la bucureșteni înainte de închiderea urnelor

El a făcut și un , chiar dacă mai sunt doar câteva ore până la închiderea urnelor și a secțiilor de vot. Fostul lider USR susține că este nevoie de o reformă a procesului electoral și cheamă toți bucureștenii la urne, indiferent de locurile în care au fost sau ce activități au avut în această zi.

„Eu ce-mi doresc foarte tare este ca voi să mergeți la vot și ca numărarea voturilor să fie cât mai eficientă, să nu mai stea acești oameni până dimineața, să doarmă pe saci. Avem nevoie de o reformă a votului în România și nu mai putem să ieșim la fiecare rundă de alegeri doar că avem nevoie. Până atunci, mai sunt trei ore de vot. Știu că ați fost plecați în diverse locuri, mergeți la vot cu inima deschisă, cu optimism pentru acest oraș”, a mai afirmat Cătălin Drulă în mesajul său.