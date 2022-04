Ce face Constantin Enceanu cu afacerea de peste 200.000 de euro, după Paște: “Ne-am gândit la copii”

Constantin Enceanu va cânta în Sâmbăta Mare a Paștelui în Oltenița. Sărbătorile îi aduc aminte de părinți și de bunici, cum țineau post și mergeau la biserică să ia lumină. Cântărețul de muzică populară spune că, la Paște, oamenii dau de pomană pentru cei adormiți și că, la biserică, la finalul slujbei se pun mese întinse. Este de părere că sărbătorile de acum nu mai au parfumul de altădată. După Paște, artistul intenționează să inaugureze un nou loc de joacă pentru copii, cu tiroliană, în incinta complexului de evenimente pe care îl deține în Filiași și în care a investit peste 200.000 de euro.

Constantin Enceanu investește într-un loc de joacă pentru copii în Filiași

Cântărețul de muzică populară Constantin Enceanu mai vrea să deschidă după Paște un loc de joacă nou pentru copii, cu tiroliană, în incinta complexului său din Filiași, în care a investit până acum peste 200 000 de euro. Afacerea artistului se întinde pe 10 hectare de teren. Astfel, el speră ca micuții să petreacă mai mult timp în natură decât în fața televizorului sau a calculatorului.

”Mai vrem să facem un loc de joacă pentru copii cu tiroliană. Pentru că ne-am gândit la copiii din Filiași, ei nu au unde să se joace. Unii merg la Craiova… Având copii, știm cât de mare este dorința să se joace și să își consume energia. De abia îi mai iei din fața televizorului sau a telefonului”, a declarat Constantin Enceanu pentru FANATIK. Artistul ne-a spus că, în pandemie, a avut timp să se ocupe personal de această afacere.

Enceanu crește păsări în complexul deschis în Filiași

Constantin Enceanu are o fiică pe nume Cătălina și doi nepoți dăruiți de aceasta, Sofia și Alex, care îi aduc multă bucurie. Cântărețul spune că micuții au început să strângă ouăle din cuibar. Cei doi nepoți ai artistului au ajuta-o pe soția sa, Angela, să vopsească ouăle de casă, pe care le au de la găinile din complexul pe care îl deține în Filiași.

Tot aici, Enceanu mai crește rațe, lebede și gâște. Inițial, s-a gândit că la afacerea pe care a deschis-o să le ofere ocazia copiilor de la bloc să vadă păsările. Apoi, au început să consume și ei ouă de la păsările crescute și, pentru că sunt din belșug, au decis să folosească și la bucătăria restaurantului.

”Nepoții mei deja au început să adune ouăle pentru Paște, să le înroșească. O ajută pe buni. Avem găinușe la complex la Zanzibar, iar Alex și-a pus deoparte și de gâscă. Vrea să bată pe toată lumea la ciocnit ouă, să fie învingător. Mai avem aici și rațe, lebede, gâște…

Am vrut să avem și păsări pentru că avem loc de joacă pentru copii și mulți dintre ei trăiesc la bloc și habar nu au, nu au posibilitatea să le vadă. Plus că noi mâncăm natural și le folosim la mâncare chiar și la restaurant. Plecăm cu câte 17-20 de ouă acasă, nu le putem mânca numai noi pe toate. Le folosim la bucătărie. La meniul zilei avem chifle și ele au o culoare aparte când sunt date cu ouă de casă”, susține Constantin Enceanu.

În Sâmbăta Mare face bani, de Paște stă acasă

Constantin Enceanu și-a reluat evenimentele muzicale. o melodie pentru regretatul lui prieten, Petrică Mâțu Stoian, intitulată ”Petre al nostru nu mai cântă”, dar și un videoclip al acesteia. În Sâmbăta Mare a Paștelui, artistul va urca pe scenă în Oltenița. Cu toate acestea, artistul spune că de sărbători nu a plecat de acasă niciodată.

”S-au reluat evenimentele. Mulțumesc lui Dumnezeu este foarte bine. Am o primăvară plină. În Sâmbăta Paștelui voi susține un recital la Oltenița. Apoi am la Leamna, lângă Craiova. După ce am revenit din America, unde am fost pentru trei săptămâni, am plecat la Roma, apoi la Chișinău și iar în Italia, la Padova, unde am cântat cu Andra. De Paște voi fi acasă. Nu plec niciodată de acasă de sărbători”, a declarat, pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

Ce îi place să aibă la masa de Paște

De pe masa de Paște nu-i lipsesc cozonacul și tradiționalul drob. Spune că soția lui face cel mai grozav cozonac, iar artistului îi place să îl mănânce cald, cu un pahar de vin rose din producția sa proprie.

”Nu ne lipsesc drobul și cozonacul. Soția mea, Angela, face un cozonac extraordinar. Pe unde am umblat nu am mâncat un cozonac așa bun. Are ea rețeta ei. E adevărat că îl face și cu multă dragoste, folosește ingrediente naturale, nu pune mult zhazăr, nu știu cum face, dar e foarte bun.

Compoziția cu nucă din mijloc numai ea știe. Iar cea mai mare bucurie a mea este atunci când scoate cozonacul cald din cuptor, să mănânc o felie și să beau un pahar de vin. Simt că așa începe sărbătoarea pentru mine. Cu o felie de cozonac și un pahar de vin de la mine. Vin rose, cum bea împăratul, nu tot satul”, susține Constantin Enceanu, care locuiește în Filiași.

”Sărbătorile de azi nu mai au parfumul de odinioară”

Cântărețul de muzică populară își amintește cum erau sărbătorile în copilăria sa. Enceanu are impresia că în ziua de azi, sărbătorile nu mai au parfumul de altădată.

”În copilărie sărbătorile erau foarte frumoase. Din nefericire, sărbătorile de azi nu mai au parfumul de odinioară. Îmi amintesc cum mergeam la biserică la denii și la Înviere. Preotul înconjura biserica de trei ori cu icoana și cu Sfântul Epitaf, simbol pentru trupul Mântuitorului. Cred că și acum se face așa.

La final, și azi, este un obicei de a se da de pomană de mâncare, celor plecați din lumea aceasta. Se pun mese în biserică… și se împarte pentru cei adormiți”, spune artistul.

”Obligat-forțat țineam post!”

În copilărie, Enceanu își amintește cu mare drag cum bunica și mama nu îi lăsau nici pe ei, copiii, să mănânce ”de dulce”. Pe stradă ieșea toată lumea cu tot felul de bunătăți. Copiii făceau concurență între ei, care ajunge acasă cu lumina de la slujbă nestinsă. Adulții jucau popice cu bile din lemn pe o pistă improvizată, iar copiii jucau oina.

”Atât de mult îmi plăcea că bunica și mama nu ne lăsau să mâncăm ‘de dulce’ și abia așteptam să mâncăm drob și ce mai aveau pe masă. Mi se păreau atât de bune! Parcă și ouăle aveau un gust extraordinar. La noi, cel puțin în Săptămâna Mare, nu se mânca de dulce și se ținea post cu adevărat. Obligat-forțat țineam post!

După Înviere, la întoarcerea spre casă, era o concurență între noi copiii, să venim cu lumânarea mare de la biserică. Ne chinuiam să ajungem cu ea aprinsă până acasă. Se spunea că nu era bine dacă se stingea. La mine, în colțul meu la răscruci (în intersecția drumului – n.r.) se ieșea de Paște cu gogoși și bunătățuri.

Adulții jucau popice, iar, copiii, jucam oina. A doua zi de Paște se făcea horă mare pe stadion, erau tocmiți lăutari și se împărțea de pomană și aici. Care se prindea în horă primea pomană”, mai povestește Enceanu, pentru FANATIK.

pe 16 februarie și este căsătorit de 37 de ani cu Angela, care i-a dăruit o fiică. Celebrul interpret este bunic de două ori. Cătălina, fata lui, și-a păstrat numele de fată, iar ginerele acestuia a luat și el numele de familie al artistului.