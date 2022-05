Ce face CRBL cu banii de la Survivor România. În ce-i investește fostul concurent

Câștigătorul de la Asia Express a dezvăluit ce face cu banii încasați din reality show-ul filmat în Republica Dominicană. Artistul are planuri mărețe în viitorul apropiat, acestea fiind strâns legate de meseria sa.

CRBL, adevărul despre banii câștigați la Survivor România. Artistul a spus ce face cu ei

CRBL s-a bucurat din plin de emisiunea Survivor România, unde a stat o perioadă destul de lungă. a rămas cu foarte multe amintiri, dar și cu o sumă importantă pe care vrea să o investească în muzică.

„Banii vin, banii pleacă. Am să fac ce am făcut de fiecare dată: am să investesc în muzică. Pregătesc un album rock-rapp, un turneu, pentru că mi-e foarte dor de scenă.

Mai am foarte multe de spus și de făcut și sunt pregătit să investesc atât cât este necesar pentru a continua ce am început acum 28 de ani”, a declarat artistul pentru publicația .

CRBL, despre kilogramele pierdute la Survivor România

CRBL a mărturisit că după eliminarea din competiția sportivă de la Pro TV a fost extrem de răsfățat de familia sa. a slăbit destul de mult după experiența din junglă.

„Am fost șocat și un pic panicat când am aflat de război. M-am bucurat că s-a terminat cu purtatul măștii. Am slăbit 15 kg, ceea ce nu a fost foarte bine pentru organismul meu, iar după ce am revenit la normalitate, adică la 90 kg, mă simt foarte bine.

Lucrez la partea de dietă și de sport pentru a rămâne la această greutate. Clar, am fost răsfățat din punct de vedere culinar de pisicile mele și de familie, mai ales că am sărbătorit și Paștele împreună, dar am pus punct dezmățului culinar exagerat.

Lupta cu foamea, cu somnul, cu lipsurile de bază cotidiene nu au fost așa de grele pentru mine, deoarece am avut șansa să particip la un show similar acum vreo 15 ani, dar lupta cu mine a fost cea mai grea”, a mai spus vedeta, mai arată sursa menționată mai sus.