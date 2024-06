Ce face Dana Nălbaru după ce s-a pocăit. Cum arată o zi din viața vedetei care s-a mutat la țară pentru un trai mai liniștit

Ce face Dana Nălbaru după ce . Cum arată o zi din viața vedetei care s-a mutat la țară pentru un trai mai liniștit. Soția actorului Dragoș Bucur se ocupă și de creșterea și educarea celor trei copii ai cuplului.

Cu ce se ocupă Dana Nălbaru după ce s-a pocăit. Care sunt activitățile pe care le desfășoară artista de când s-a stabilit și a renunțat la viața publică și la aparițiile pe scenă. De asemenea, nu mai apare nici în emisiuni TV.

Fosta componentă a formației HI-Q locuiește de o perioadă bună în satul Moșteni-Greci, județul Argeș, unde alături de partenerul de viață a recondiționat o casă veche. În prezent, întreaga sa existență se învârte în jurul treburilor din gospodărie.

Recent, vedeta le-a arătat celor care o urmăresc pe social media că se pregătește pentru iarnă. Cântăreața a învățat să facă gem de prune la tuci, declarându-se extrem de fericită cu lucrurile pe care le face prin curtea casei.

Adoră să se bucure de liniștea pe care i-o oferă locuința și mai ales, spațiul pe care îl are. Dana Nălbaru iubește grădinăritul și are foarte multe fructe și legume. A plantat singură roșiile, castraveții și ardeii din curte.

Dana Nălbaru, fericită cu traiul de la țară

Dana Nălbaru are o livadă pe care a văruit-o în primăvara acestui an împreună cu fiica sa cea mare, Sofia. Mai mult decât atât, artista are și o patiserie de care este tare mândră și unde a comandat un tort delicios pentru o aniversare importantă care a avut loc în familia sa.

Părinții lui Dragoș Bucur au împlinit 50 de ani de căsnicie, motiv de sărbătoare care a fost împărtășit cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Fosta artistă s-a declarat mulțumită de felul în care a decurs evenimentul.

„Socrii mei au împlinit 50 de ani de căsătorie! Le-am organizat petrecerea nunții de aur la Balotești și ne-am simțit extraordinar alături de toți cei din familiile noastre, a nașilor și în compania prietenilor.

Mâncarea a fost excepțională. Tortul l-am comandat la patiseria noastră. Sunt încântată, a fost frumos!”, a scris Dana Nălbaru pe . Soția lui Dragoș Bucur are o comunitate destul de mare pe Internet.