Ce face Dana Sofronie după ce a suferit de o forma gravă de depresie! Campioana olimpică s-a angajat

Dana Sofronie, una dintre cele mai titrate gimnaste din istoria României, cu rezultate remarcabile la Jocurile Olimpice, a trecut peste o perioadă cât se poate de dificilă – campioana fiind afectată de o formă gravă de depresie – și, acum, și-a găsit liniștea odată cu o nouă meserie.

. O depresie severă a făcut-o să se și interneze la Centrul de Nevroze din Predeal, campioana olimpică vorbind pe acest subiect, după îndelungi perioade în care a ezitat să spună ceva.

”Sufăr de depresie de ani buni. Este o boală greu de suportat dacă nu este tratată. La vârsta de 8 ani au început insomniile care au continuat până în ziua de astăzi. Până acum câțiva ani am reușit să țin insomniile sub control, dar, în timp, devenind foarte agresive, a trebuit să apelez la ajutorul specialiștilor.

Simptome? Anxietate, dureri de picioare, izolare, nedorința de socializare, aproape o neputință de a merge, de a face pași etc. Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital și am reușit să îmi revin numai datorită ajutorului a celor din jur, a doamnei dr. Cotan Raluca și a specialiștilor Centrului de Nevroze Predeal.

Mi-am luat inima în dinți și mi-am făcut curaj abia acum să scriu despre toate aceste lucruri în speranța că ajută pe cineva care simte la fel și care nu are curajul să ceară ajutor. Fie din teama de a nu fi judecat, fie din alte motive”, scria Dana Sofronie pe contul personal de Facebook.

Acum însă, multipla campioana a gimnasticii românești pare să se fi vindecat de depresie. Și, după ce a fost ajutată să se vindece într-un spital, Dana Sofronie a decis, la rândul ei, să se angajeze într-un domeniu în care poate oferi alinare celor din jur.

Ce meserie și-a ales Dana Sofronie după ce a scăpat de depresie?

Cu ceva timp în urmă, Dana Sofronie anunța că se simte mai bine. ”Cu depresia nu este de joacă. Am trecut prin niște clipe de coșmar”, spunea gimnasta în luna martie, sugerând că, în sfârșit, se simte bine.

Acum, după vindecare, Dana Sofronie a anunțat pe contul ei de socializare că a decis să urmeze o nouă meserie, pe lângă profesia de antrenoare de gimnastică. ”O nouă meserie”, a fost explicația pe care a dat-o fotografiilor pe care le-a postat marea gimnastă.

Iar în fotografiile cu pricina se poate observa că Dana Sofronie poartă costumația specifică unei asistente medicale, pozele fiind făcute în vestiarul de la Spitalul de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța.

Alegerea noii sale meserii nu este deloc întâmplătoare, gimnasta luând decizia să îi ajute pe cei din jur, să se implice în vindecarea oamenilor, așa cum, la rândul ei, atunci când a apelat la ajutor de specialitate a fost tratată de medici și asistente medicale.

Dana Sofronie, campioană olimpică în 2004, la Atena

Dana Sofronie a fost, la începutul anilor 2000, una dintre cele mai talentate gimnaste ale României. În 2003, sportiva din Constanța ajungea vicecampioană mondială cu echipa la Anaheim, în SUA.

Anul 2004 a fost însă unul cu adevărat excepțional pentru gimnastă. Întâi, la Campionatele Europene de la Amsterdam din Olanda, a obținut aurul cu echipa și medalia de argint la individuale. Apoi, în același an, la Jocurile Olimpice de la Atena, Dana Sofronie urca din nou pe podium. Ea obținea aur cu echipa României, și, din nou, argintul la individuale, la sol.

În 2005, Dana Sofronie a decis să se retragă din activitate și și-a terminat studiile liceale, iar apoi a devenit antrenoare de gimnastică, la Constanța, pentru copii.

În ciuda succesului pe care l-a avut ca sportivă, anii de antrenamente, de eforturi, de luptă pentru a-și stăpâni emoțiile în momente critice i-au influențat sănătatea, iar Dana Sofronie a avut de învins una dintre cele mai răspândite boli ale secolului XXI: depresia.