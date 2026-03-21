Ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA. Din ce își câștigă banii

A fost în mijlocul unui scandal de amploare, dar puțini știu ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață, în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA. Tânăra a dezvăluit din ce își câștigă banii, dar și care sunt activitățile pe care le desfășoară de când a ajuns în lumina reflectoarelor.

Ce face acum arbitra care s-a ales cu activitatea sistată

În urmă cu aproape 2 ani numele lui Elif Karaarslan (25 de ani) ajungea pe prima pagină a tabloidelor din Turcia. Tânăra a lucrat o perioadă ca , doar că parcursul său profesional s-a încheiat brusc din cauza unui conflict. Se pare că oamenii nu au uitat situația în care a fost pusă.

Nu și-a putut continua cariera promitățoare pentru că a fost protagonista unei filmări indecente, alături de un observator UEFA. Mai exact, este vorba de Orhan Erdemir (61 de ani), Federația de Fotbal luând decizia să-i sisteze în permanență activitatea. În aceeași situație s-a aflat și frumoasa tânără.

Aceasta a lăsat în spate toate neplăcerile cauzate de această problemă, devenind o persoană foarte cunoscută în online. Mai mult decât atât, a început să fie populară, adunând numeroși admiratori pe paginile sale de socializare. După scandal a câștigat peste 400.000 de fani, pe un singur cont.

Înainte de filmarea adresată adulților avea aproximativ 300.000 de urmăritori. În prezent, peste 710.000 de persoane sunt la curent cu postările sale. Elif Karaarslan câștigă mulți bani de pe urma imaginilor senzaționale pe care le încarcă în mediul virtual. Toate sunt în ținute care lasă la vedere foarte multă piele.

E un influencer admirat de oamenii din lumea întreagă pentru îndrăzneala de care dă dovadă. Tânăra nu se sfiește să apară în cele mai incitante cadre și ipostaze, dovadă că primește numeroase aprecieri. De asemenea, secțiunea de comentarii abundă de mesaje speciale și siropoase din partea fanilor săi.

Ce a spus fosta arbitră despre filmarea indecentă

Elif Karaarslan a încercat să se apere când a fost făcută publică filmarea cu observatorul turc. Tânăra a subliniat că respectivul clip are o calitate foarte slabă și că nu se poate distinge cine este persoana din imagini. Cu toate acestea, a fost din meseria sa.

„Există o înregistrare care încearcă să fie asociată cu mine, dar nu are nimic de-a face cu mine și calitatea imaginii este extrem de proastă. Nu sunt persoana care apare în videoclip și faptul că mă confrunt cu o acuzație atât de gravă este un atac la onoarea unei femei”, a declarat blondina, potrivit .

„Un clip video a fost publicat pe rețelele sociale, dar nu este original și a fost creat în totalitate de inteligența artificială. La o simplă analiză, se vede că imaginea nu este clară și că este editat”, a completat avocatul arbitrei, mai arată sursa citată anterior.