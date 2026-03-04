Ce face, de fapt, Cătălina Ponor la 9 ani de la retragerea din gimnastică. Afacerea în care s-a lansat, la 38 de ani

ADVERTISEMENT

Cătălina Ponor are un palmares impresionant în gimnastică, sport din care s-a retras în urmă cu aproape 9 ani. Descoperă care este afacerea în care s-a lansat, la 38 de ani. Sportiva este căsătorită și are doi copii.

Cătălina Ponor și-a deschis un business, la 38 de ani

În 2017 a lăsat un mesaj de adio în care dezvăluia că este pregătită pentru următoarea etapă. Foarte multă lume se întreabă , care a decis să renunțe la carieră la vârsta de doar 30 de ani.

A făcut acest pas după ce a ratat calificarea în finalele de la bârnă şi sol, la Campionatele Mondiale de la Montreal. Tripla campioană olimpică s-a concentrat pe viața de familie, devenind mamă de două ori până acum.

În plus, s-a transformat într-o adevărată gospodină pentru cei dragi, dar nu a uitat de sine. A hotărât să-și deschidă un business care are legătură cu sportul pe care l-a practicat până în urmă cu aproximativ 9 ani.

La scurtă vreme după ce s-a aflat că , Cătălina Ponor a anunțat ce afacere are. Fosta sportivă a creat un brand de echipament sportiv care îi poartă numele. Hainele se adresează tinerelor gimnaste.

Vestea dată de fosta gimnastă, Cătălina Ponor

„Am fost în sala de gimnastică. Aici unde a început totul. Printre copii, energie, emoție și visuri mari. Dar azi e o zi specială. Pentru că visul meu merge mai departe. Am lansat oficial site-ul CATALINA PONOR SPORTSWEAR.

Un brand născut din disciplină, performanță și dragoste pentru sport. Tot ce am învățat pe saltea, în ani de muncă, am pus acum într-un proiect al meu. Pentru voi. Pentru generația care vine.

Pentru toți cei care cred în puterea sportului. Vă aștept pe pagina brandului să descoperiți colecția și noul nostru site, https://catalinaponor.ro”, a anunțat Cătălina Ponor, pe contul de Instagram.

Într-o sesiune de întrebări, de pe aceeași rețea de socializare, celebra sportivă a dezvăluit ce sfat i-ar da unei fete care visează să devină campioană. Răspunsul a fost unul simplu, dar relevant. În primul rând, este nevoie de alegerea unui model.

E foarte important să fie un om care inspiră și pe care viitoarele campioane le admiră. De asemenea, trebuie să fie o persoană pe care ar vrea să o urmeze. În al doilea rând, fetele trebuie să țină cont de faptul că cea mai importantă competiție este cu ele.

„Fă tot ce poți pentru a deveni cea mai bună versiune a ta”, a punctat Cătălina Ponor, pe social media, unde este foarte activă. Multipla campioană rămâne un exemplu demn de urmat pentru tinerele speranțe din România.