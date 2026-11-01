Ce face, de fapt, cea mai frumoasă tenismenă după retragere. Eugenie Bouchard a surprins pe toată lumea

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Și-a anunțat retragerea din tenis în iulie 2025, dar puțini știu ce face, de fapt, cea mai frumoasă tenismenă în prezent. Eugenie Bouchard a surprins pe toată lumea cu activitățile pe care le desfășoară. Fosta jucătoare canadiană nu a renunțat complet la mișcare.

Ocupația pe care o are Eugenie Bouchard după ieșirea din tenis

Eugenie Bouchard (32 ani) este una dintre cele mai atrăgătoare foste jucătoare de tenis. A fost numită în repetate rânduri „cea mai frumoasă tenismenă”, blondina având o siluetă trasă prin inel. Canadianca se menține în formă maximă chiar dacă nu mai apare pe teren, ci mai degrabă se află în afara acestuia în majoritatea timpului.

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După retragere a mai revenit în atenția publicului. , unde a avut și o altă misiune. A făcut parte din echipa de comentatori a postului BBC Londra. Ulterior, s-a aflat că a fost , fosta sportivă recunoscând că abia așteaptă această nouă provocare.

Inițial, a semnat cu Tennis Channel și TNT, iar de curând a anunțat o nouă colaborare. În momentul de față, lucrează ca analist sportiv pentru ESPN. Prin intermediul noii sale meserii a bifat mai multe apariții la US Open 2026. Astfel, canadianca profită din plin de oportunitățile pe care le primește după ieșirea din lumea sportului.

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Începe să-și construiască o carieră frumoasă în acest domeniu de activitate. Eugenie Bouchard a dezvăluit în urmă cu ceva vreme că face parte din noua generație de oameni care lucrează în televiziune. I se pare extrem de palpitant și speră să facă tenisul mai interesant și mai atractiv pentru tineri. În plus, și-a propus să facă acest sport mai popular și mai practic, dorind să se focuseze pe dezvoltarea profesională. Pentru prima dată după foarte mulți ani fosta jucătoare de tenis își face timp pentru plăcerile care odinioară nu aveau loc în programul ei.

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Eugenie Bouchard, atrasă de călătorii

De-a lungul anilor Eugenie Bouchard a sacrificat aproape totul pentru tenis. A început să joace la nivel profesionist la 15 ani, ambiția ajutând-o să urce pe cele mai înalte culmi ale succesului. Canadianca a ajuns până pe locul 5 în clasamentul mondial, însă acum preferă să se bucure mai mult de lucrurile simple. Acestea au devenit o prioritate pentru blondină, vacanțele numărându-se printre activitățile care o încântă. Adoră să-și viziteze familia sau să plece cu prietenele într-o vacanță. Călătoritul de plăcere o încântă enorm, considerând că este un adevărat lux să ajungă în diferite destinații. Mai mult decât atât, spune că poate merge de două ori la același salon de manichiură, lucru imposibil în perioada în care era mereu pe drum pentru turnee.

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A fost obișnuită cu o rutină care nu o lăsa să iasă prea mult din zona de confort. În prezent, vrea să recupereze și să-și îndrepte mai mult atenția spre viața personală. Momentan, nu ar fi implicată într-o relație sentimentală, dar nu exclude posibilitatea să se îndrăgostească. Și-ar dori să facă tot ce vrea înainte de a se căsători și a avea o familie.

Pe de altă parte, fosta tenismenă o duce excelent din punct de vedere financiar. După retragere se aștepta ca interesul brandurilor să nu mai fie atât de mare pentru ea, dar a fost exact invers. Eugenie Bouchard are periodic ședințe foto și apariții pe micile ecrane. Pentru astfel de evenimente zboară de 2-3 pe săptămână.

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Activitatea practicată de Eugenie Bouchard

A lăsat în urmă tenisul în vara lui 2025, dar nu și mișcarea. Canadianca continuă să fie activă și să facă sport. Eugenie Bouchard a ales să se joace pickleball atunci când are liber și chiar promovează intens acest sport care a început să fie tot mai popular. Acesta îmbină elemente de tenis, badminton și tenis de masă.

Fosta jucătoare de tenis a ales acest sport pentru că nu simte presiunea unui meci de tenis sau a unui clasament. Sentimentul că nu are un loc de muncă normal sau o rutină stabilă sunt elementele cheie care o ajută să aibă o sănătate mintală excelentă. Fosta tenismenă este mult mai relaxată de când nu mai merge la competiții.