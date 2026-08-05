Ce face, de fapt, Oscar Pistorius la 13 ani de la crima care a șocat întreaga lume. Puțini își mai aduc aminte de fostul campion paralimpic

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La 13 ani de când Oscar Pistorius (39 de ani) a fost găsit vinovat pentru uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, au apărut noi detalii despre viața fostului campion paralimpic. Sud-africanul încearcă să își reconstruiască existența după eliberarea condiționată din închisoare.

Cum arată viața lui Oscar Pistorius după eliberarea din închisoare

Oscar Pistorius, care va împlini 40 de ani pe 22 noiembrie 2026, a fost eliberat condiționat în ianuarie 2024. El a executat aproximativ nouă ani din pedeapsa cu închisoare de 13 ani și cinci luni. Cândva unul dintre cei mai cunoscuți sportivi paralimpici din lume, Pistorius duce astăzi o viață discretă, în Pretoria, alături de unchiul său bogat.

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Sud-africanii susțin că fostul atlet paralimpic evită ieșirile în public și este surprins destul de des la o cafenea din apropierea locuinței, în compania cățelușei sale, un pudel pe nume Maggie. Potrivit jurnaliștilor britanici de la , mulți dintre localnici nu îl mai recunosc pe Pistorius. Are părul încărunțit, poartă barbă și își ascunde, de regulă, protezele de la picioare sub pantaloni lungi.

Pistorius concurează sub un nume fals: „E ca o fantomă”

Chiar dacă i s-a încheiat cariera de mare performanță, Oscar Pistorius continuă să facă sport. Conform sursei menționate anterior, fostul campion paralimpic joacă padel și că ar fi luat parte inclusiv la competiții locale de tip Ironman, folosind o identitate diferită pentru a evita atenția publică. În 2025, fostul atlet a participat la o competiție de aproximativ 113 kilometri desfășurată la Durban, unde a încheiat pe locul 3 în categoria destinată sportivilor cu dizabilități.

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„Nu vrem să știm nimic despre el pe aici. E ca o fantomă. A dispărut complet și cei mai mulți oameni sunt mulțumiți să rămână așa. Din câte se spune, are acum un loc de muncă, deși nicio companie importantă nu ar vrea să aibă de-a face cu el”, a spus un localnic, potrivit

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Fostul campion paralimpic are probleme în a se angaja

Sursele presei britanice susține că Oscar Pistorius ar lucra pentru o companie specializată în inginerie. Totuși, localnicii susțin că numeroase firme continuă să evite orice legătură cu fostul campion paralimpic, din cauza trecutului său.

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În perioade de glorie, Pistorius era supranumit „The Blade Runner” datorită protezelor din fibră de carbon. În prezent, își desfășoară antrenamentele pe aleile proprietății din Pretoria și merge la sala de fitness, încercând astfel să își mențină o condiție fizică cât mai bună.

Pistorius și-a ucis iubita, pe fotomodelul Reeva Steenkamp

Cazul lui Oscar Pistorius a șocat întreaga lume în 2013. Fostul campion paralimpic a fost condamnat definitiv la o pedeapsă cu închisoarea împușcând-o mortal în propria locuință. Tragedia s-a petrecut chiar de „Ziua Îndrăgostiților”.

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Pe parcursul procesului, sud-africanul a susținut că moartea iubitei sale a fost un accident. Fostul atlet a declarat în fața anchetatorilor că a tras prin ușa băii, convins că în locuință se afla un intrus. În primă instanță, Pistorius a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Ulterior, în 2017, pedeapsa i-a fost majorată definitiv la 13 ani și cinci luni. După aproape nouă ani petrecuți în detenție, fostul campion paralimpic a fost eliberat condiționat la începutul anului 2024.

Regulile pe care trebuie să le respecte după eliberarea condiționată

Și după eliberarea condiționată, Oscar Pistorius a rămas continuare sub supravegherea autorităților și este obligat să respecte toate condițiile impuse până la executarea integrală a sentinței. Fostul campion paralimpic nu are voie să consume alcool și nici să dețină sau să folosească arme. Totodată, el trebuie să evite cluburile de noapte din Pretoria și Johannesburg și să ducă o viață cât mai discretă.

Pistorius este verificat periodic de ofițeri de probațiune ai Departamentului de Servicii Corecționale din Africa de Sud, care efectuează vizite inopinate pentru a se asigura că respectă toate obligațiile impuse prin eliberarea condiționată. În plus, fostul atlet participă la ședințe de management al furiei, menite să îl ajute să își controleze comportamentul agresiv care a stat la baza tragediei din 2013.