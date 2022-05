Ce face Dragoș Dolănescu după ce îi expiră mandatul de deputat din Costa Rica: “I-am privit cu interes pe cei de la AUR”

Dragoș Dolănescu a cochetat cu politica, aidoma tatălui său, regretatul Ion Dolănescu, care a fost deputat PRM. Fiul cel mic al artistului a făcut politică în Costa Rica. A înființat partide, iar în anul 2018 a fost ales deputat în Parlamentul din Costa Rica. Nu a decis ce va face după ce îi expiră mandatul, dar nici nu s-ar da în lături dacă ar veni vreo propunere interesantă de la vreun partid politic din România. În Costa Rica, nu mai poți candida în continuare în politică pentru vreun post, decât după alți patru ani. Dragoș Dolănescu ne-a dezvăluit că ieșit pe locul 5 în topul celor mai apreciați deputați, iar acum se uită cu interes în România, la cei de la AUR.

Dragoș Dolănescu așteaptă propuneri de la partidele din România

După patru ani de zile, timp în care s-a zbătut pentru oamenii săraci și a militat împotriva corupției, fiului cel mic al lui Ion Dolănescu îi expiră mandatul de deputat. La final de mandat, el a primit oferte de a lucra pentru guvern și în sistemul privat, da până acum nu a decis ce va dori să facă. Într-un scurt interviu, Dragoș Dolănescu face un mic bilanț al activității sale de deputat și privește spre ceea ce se întâmplă în politica din România.

”În Costa Rica eu am luptat pentru oamenii săraci. Am conștiința limpede că am făcut ce am știut mai bine ca să ajut. Am combătut corupția și am luptat ca în sistemul privat, să nu mai fie așa de multe taxe. Pentru că cele mai mari taxe sunt la privat, iar guvernul a vrut să mărească taxele. Și atunci oamenii din sistemul privat nu mai puteau avea mulți angajați, nici să se dezvolte. Eu am avut un partid de centru-stânga, latino-american”, a declarat, pentru FANATIK, Dragoș Dolănescu.

A militat împotriva unor legi în defavoarea copiilor

Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu a luptat împotriva crupției și împotriva unor legi care afectau sistemul privat, dar și copiii, după cum susține.

”Am mai luptat împotriva unei legi care dorea ca, la 12 ani, să îi forțeze pe copii să își aleagă sexul. Adică, dacă un copil s-a născut fată și la 12 ani vrea să fie băiat, atunci are dreptul să i se bage hormoni să devină băiat. Și invers. Eu am fost total împotriva acestui lucru.

Este o nebunie totală. Lasă-i pe copii să crească… și atunci când devin majori, vor știi cum e și cu sexul. La 12 ani sunt prea mici să le bagi idei de genul acesta în cap. Să-i învețe cum se reproduc, ca atunci când încep viața sexuală să știe ce să facă… să fie conștienți. Să nu rămână fetele gravide și să nu transmită vreo boală”, a mai declarat Dargoș Dolănescu.

Dragoș Dolănescu a luptat și împotriva avorturilor

Fiul lui Ion Dolănescu a luptat ani de zile cu legi care doreau să aprobe avortul în Costa Rica, așa cum este și în alte țări. Creștin ortodox declarat, băiatul cel mic al regretatului artist nu a putut trece cu vederea o astfel de lege, cât timp s-a aflat în parlamentul costarican.

”Eu am militat și împotriva avorturilor de la bun început în Costa Rica. Sunt creștin ortodox. Am văzut că în România, ca și în alte țări, când se vorbește de avort e ca și când îți scoți vreun prezervativ. Când scoți copilul parcă scoți un prezervativ.

Ori în momentul în care se face concepția în uterul femeii este vorba de o ființă umană. Practic, omori o ființă umană, un copil nevinovat. Și patru ani m-am zbătut să nu treacă vreo astfel de lege în Costa Rica”, spune fiul cel mic al lui Ion Dolănescu.

Dragoș Dolănescu: ”I-am privit cu interes pe cei de la AUR…”

Dragoș Dolănescu a refuzat în trecut propunerile politice venite din România, spre deosebire de fratele lui mai mare, Ionuț Dolănescu, care, la un moment dat, s-a înscris în PSD. Acum, Dragoș recunoaște că nu ar refuza nicio propunere serioasă și spune că a urmărit cu interes evoluția celor de la AUR.

”Acum câțiva ani am avut propuneri de la partidele din România, dar am refuzat. Dar văd că acum sunt partide interesante. Dacă există vreun interes pentru mine, cine știe, poate accept… I-am privit cu interes pe cei de la AUR cum s-au ridicat. În Costa Rica am primit oferte de la guvern, dar și din sistemul privat. Îmi place politica, îmi place să lucrez pentru oamenii și să mă zbat pentru problemele lor. Sunt creștin conservator”, susține Dragoș Dolănescu.

A ieșit pe locul 5 în topul celor mai apreciați deputați

Într-un top realizat în Costa Rica, din 57 de deputați din mandatul care tocmai se încheie, Dragoș Dolănescu a ieșit pe locul 5 ca importanță și merite.

”Eu zic că este ceva, faptul că am ieșit pe locul 5, în topul celor mai apreciați deputați din mandatul 2018-2022. Pe mine lumea mă recunoaște. E adevărat că am și donat jumătate din salariu pentru copiii orfani și săraci, pentru mâncare și atunci, probabil, lumea mă iubește pentru aceste gesturi”, afirmă fiul cel mic al lui Ion Dolănescu.

L-a ajutat pe Padre Sergio care dă de mâncare la 50 000 de copii

Ca deputat, Dargoș Dolănescu a lucrat mână în mână cu biserica și i-a scutit de taxe inclusiv pe cei din biserică. Părintele Sergio, renumit că hrănește 50 000 de copii zilnic în Costa Rica, l-a primit cu brațele deschise pe Dragoș, atunci când acesta l-a vizitat pe el și pe copiii de care are grijă.

”Padre Sergio și copiii m-au făcut să plâng de emoții. Și sunt așa de mulțumit că am reușit să îi scutesc de taxe! Mi-a spus că datorită mie poate să ajute și mai mulți copii săraci sau orfani”, susține Dragoș Dolănescu.

Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, Dragoș Dolănescu, în vârstă de 45 de ani, și-a făcut studiile în România și Spania. Este căsătorit cu Melissa din anul 2014. Are trei copii, pe Ion, de 17 ani, din relația cu o femeie superbă din Spania, care a murit la nașterea bebelușului. Cu soția lui, Melissa, îl mai are pe Darius, de 11 ani, iar dintr-o relație din tinerețe, Dragoș Dolănescu mai are o fiică de 24 de ani, Maria de Jesus.