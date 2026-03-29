Ce face fiica lui Marius Lăcătuș, în Istanbul. Meseria cu care se mândrește Dominique

Cu ce se ocupă, de fapt, fiica adoptivă a lui Marius Lăcătuș. Tânăra pe numele său Dominique Alexandra locuiește în Turcia, unde are o meserie frumoasă.
Alexa Serdan
29.03.2026 | 17:15
Meseria pe care o are fiica lui Marius Lăcătuș.
În anul 2000 Marius Lăcătuș și soția sa, Mariana, au decis să adopte un copil, care acum este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Ce face fiica fostului fotbalist, în Istanbul. Află care este meseria cu care se mândrește și pe care o face cu cea mai mare plăcere.

Cu ce se ocupă fiica lui Marius Lăcătuș

Marius Lăcătuș (61 ani) e unul dintre cei mai apreciați fotbaliști. A evoluat în cea mai mare parte a carierei sale în echipa Steaua București, alături de care a câștigat titlul de campioană europeană inter-cluburi în 1986. A transformat un penalty de departajare în finala cu FC Barcelona.

De-a lungul timpului a evoluat pentru selecționata României la trei turnee finale, două de Campionat Mondial și unul de Campionat European. Acum, a identificat veriga slabă în meciul dintre România și Turcia, pierdut cu scorul de 0-1. În planul personal, este însurat de ani buni și are o fată.

Fiica lui se numește Dominique Alexandra și a fost adoptată în anul 2000, când avea 5 ani. În prezent, tânăra locuiește peste hotare. S-a stabilit la Istanbul, după ce a copilărit în Spania. A urmat cursurile de la Facultatea de Arte Dramatice din Madrid, motiv pentru care este o actriță foarte cunoscută.

Are o meserie frumoasă, putând fi urmărită în numeroase seriale românești și turcești. A jucat până acum în Adela, de la Antena 1, unde a interpretat-o pe Tania. Mai exact, a jucat rolul secretarei lui Paul Andronic, deținătorul unui imperiu media. Personajul său reprezintă o fată ambițioasă și sigură pe sine.

„E complicat. Nu e un job normal. Acum ai proiect, după nu. Eu stau şi în România, stai să depinzi de un telefon. Câteodată îţi spune «vii mâine» şi te urci în avion şi pleci”, a spus fiica lui Marius Lăcătuș, pentru Orange Sport.

Cum a ajuns Marius Lăcătuș să adopte un copil

Dominique Alexandra a intrat în familia lui Marius Lăcătuș când era foarte mică. A știut din primii ani de școală că este adoptată, fosta legendă a Stelei recunoscând că nu are nimic împotriva dacă tânăra vrea să-și cunoască părinții biologici.

„Dacă intrai acolo la leagănul de copii și îi vedeai, crede-mă că ți se rupea inima. Vezi o dată, de două ori un băiețel, apoi vezi o fetiță o dată, de două ori, trebuie să iei o decizie până la urmă. Ne-a permis să o ducem acasă, să stea o perioadă cu noi, să se acomodeze.

Pentru noi Alexandra este copilul nostru și atât. S-a ocupat Mariana să îi spună (n.r.- că e înfiată). Nu i-a spus foarte târziu, când a început școala. Nu a reacționat în niciun fel pentru că noi întotdeauna am fost foarte deschiși cu ea.

Dacă ea dorește vreodată să încercăm să își găsească mama biologică sau familia, am putea încerca, dacă ea își dorește lucrul ăsta. Nimeni nu o oprește. Nu și-a manifestat deocamdată dorința”, a povestit Marius Lăcătuș, în podcast-ul lui Adrian Enache.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
