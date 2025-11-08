Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul, în același timp”

ADVERTISEMENT

Florin Tănase construiește mai multe blocuri în București, fiind implicat cu totul în această direcție. Iată ce face fotbalistul de la FCSB pentru a-și promova afacerea imobiliară care îi aduce venituri generoase în conturile bancare.

Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară

E dornic să aibă succes în domeniul imobiliar, dovadă că Florin Tănase are un proiect evaluat la 15 milioane de euro. Sportivul nu este singur în această afacere, ci are un partener, dar asta nu-l împiedică să o promoveze.

Celebrul jucător, în vârstă de 30 de ani, se concentrează pe acest business unde a ținut cont de un aspect esențial. Spațiul este un detaliu pe care toată lumea îl ia în calcul, sportivul dorind să ofere cât mai mult celor interesați.

Prin urmare, promite că apartamentele pe care le ridică în zona Pipera vor fi foarte încăpătoare. De asemenea, imobilele vor dispune de finisaje de calitate, ideale atât pentru persoanele singure, cât și pentru familii.

Un apartament tip studio are aproximativ 70 mp. vinde un apartament de 4 camere cu o suprafață generoasă, care poate ajunge și la 415 mp.

„SPAȚIUL. Vreau ca oamenii care vin aici să aibă loc. Familiilor, cuplurilor tinere și celor care iubesc liniștea și luxul, în același timp. Nu am vrut să tăiem din mp ca să iasă mai multe unități.

Noura este despre calitate, nu cantitate. Alege să fii campion în stilul tău de viață”, este descrierea pe care Florin Tănase a lăsat-o pe . Astfel, fotbalistul își promovează afacerea.

Unde se află complexul ridicat de Florin Tănase

Florin Tănase este mândru de pe care o ridică într-o zonă celebră din București. Ansamblul rezidențial se construiește în Pipera, regiunea fiind una accesibilă către principalele puncte de interes din nordul orașului.

Persoanele care aleg să se mute în această parte a Capitalei caută infrastructura modernă, dar și proximitatea. De asemenea, aici se găsesc numeroase instituții de învățământ de prestigiu. Mediul este ideal pentru creșterea unui copil.

În altă ordine de idei, fiecare apartament este creat pentru a avea un spațiu generos. Florin Tănase proiectează cele 127 de apartamente cu o atenție sporită pentru detalii, îmbinând funcționalitatea cu designul modern.

Cât costă un apartament construit de Florin Tănase

Un singur apartament pleacă de la suma de 120.000 de euro. Costul unui imobil poate ajunge până la 700.000 de euro. Ansamblul nu este finalizat, însă locuințele au fost deja scoase la vânzare. Unul dintre proprietari este fostul jucător de la Dinamo, Deian Sorescu.

„Încrederea colegilor este cel mai bun feedback. Mulțumim, Deian Sorescu, că ai ales să fii parte din proiectul semnat Florin Tănase. Vino și tu în echipa campionilor”, au transmis reprezentanții afacerii lui Florin Tănase.