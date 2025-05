Ce face Gina Pistol pentru a fi în formă maximă: ”Sunt mult mai atentă la ce mănânc”

Gazda emisiunii culinare de la Pro TV, Gina Pistol, explică ce face pentru a fi . Celebra moderatoare este mult mai atentă la ce mănâncă pe parcursul zilei, mai ales de când a devenit mamă și a revenit pe micile ecrane.

Ce face Gina Pistol pentru a fi în formă maximă

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune și un exemplu pentru mulți. Urmăritorii vor întotdeauna să afle amănunte despre viața sa personală sau despre regimul pe care-l urmează.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat din Piața Obor, vedeta a dezvăluit cum reușește să-și mențină silueta. O perioadă îndelungată s-a luptat cu kilogramele în plus, dar de ceva vreme are o rutină de la care nu se abate. În plus, s-a reapucat de sport.

Are o serie de programe pe care le-a primit de o cunoscută antrenoare de fitness. De asemenea, de la MasterChef România recunoaște că a ajuns să consume o singură masă de zi. În general, farfuria conține o proteină, legume și salată.

„Pentru o perioadă de vreo două săptămâni am băut un lapte din care s-a scos cazeina și cumva m-a ajutat. Aveam un blocaj, nu reușeam să scad sub 60 kg. Oscilam uneori la zilele bune la 59,7 sau 61.

Și tot timpul aveam oscilații din astea. Și după ce am ținut cele două săptămâni cu laptele ăsta, nu știu, s-a întâmplat ceva în corpul meu și iată-mă. Da, sunt în formă maximă.

N-am un program, n-am o fereastră anume în care mănânc. Mănânc uneori la platou, alteori mai pe seară, acasă. Mai ciugulesc un măr, adică sunt mult mai atentă la ce mănânc”, a spus Gina Pistol, pentru .

Gina Pistol, despre meniul său: ”Nu faceți ca mine”

Gina Pistol a renunțat la numeroase preparate culinare, dar nu și la consumul de fructe. Moderatoarea de la Pro TV nu le recomandă oamenilor să facă același lucru, subliniind că nu este o dietă tocmai sănătoasă pentru organism.

„Meniul de astăzi: un mic jumate, o gură de bere și un colț de pâine. De fapt două colțuri de pâine, că unul l-am băgat într-o zeamă de salată de roșii cu ceapă. Și atât. Și mai mănânc diseară când ajung acasă un măr sau…

Bine, nu faceți ca mine că nu-i ok!”, a completat prezentatoarea de la MasterChef România, pentru aceeași sursă.