Ce face în prezent fostul Principe Nicolae al României: ”Am început să cercetez”

Prințul a mărturisit ce face în prezent, după ce în urmă cu ceva vreme au apărut informații că este apicultor. Se pare că nu a renunțat la acest hobby, iar în momentul de față așteaptă cel de-al treilea sezon.

Cu ce se ocupă fostul Principe Nicolae. Este stabilit de 10 ani în România

Nicolae al României și-a pierdut titulatura primită de la regele Mihai I al României în anul 2010. Din 2015 este îndepărtat de , dar asta nu-l împiedică deloc să se ocupe de activitățile și pasiunile preferate.

Fostul principe are în desfășurare mai multe proiecte, însă apicultura este preferata sa. A luat această decizie pentru că nu vrea să piardă contactul cu natura. Și-a cumpărat stupi și a așteptat perioada de hibernare pentru a culege nectar și polen.

„Este al treilea sezon de când am început această activitate și am învățat foarte mult pe parcurs, cunoscând importanța albinelor. Faptul că am întâlnit foarte mulți apicultori în călătoriile mele prin România mi-a stârnit o curiozitate.

Am început să cercetez și să pun întrebări și așa s-a născut o nouă pasiune. Abia aștept recolta din acest an”, a declarat fostul Principe Nicolae pentru publicația .

Nicolae al României, stabilit în București de 10 ani

Fostul Nicolae al României s-a născut în Elveția și a copilărit în Marea Britanie, dar de 10 ani este stabilit în București. A reușit să deprindă limba română destul de bine, deși spune că nu stăpânește excelent gramatica.

„Sunt perseverent și îmi doresc foarte mult să o cunosc la perfecție. Ca să cunoști un popor, limba este foarte importantă, iar eu m-am îndrăgostit de poporul român și de țara noastră.

Mă consider român și sunt mândru de această țară. Aici sunt acasă, aici este familia mea. Noi vrem să fim cei care suntem. Nicolae și Alina-Maria. Suntem foarte bucuroși și onorați că pentru mulți români suntem un model.

Încercăm să împărtășim cu ei lucruri din care se poate învăța ceva, evenimente frumoase, bune maniere, etichetă, bun gust și multe altele pe care le-am văzut și învățat de la Regele Mihai și Regina Ana”, a completat Prințul, mai arată sursa menționată mai devreme.