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Fostul jucător de tenis Ion Țiriac a spus ce face pentru a duce o viață longevivă. Într-un interviu pe care l-a acordat de curând a vorbit despre obiceiul care îl menține tânăr. Miliardarul susține că este vorba de muncă.

Ion Țiriac, detalii despre traiul său longeviv

Recent, Ion Țiriac (87 ani) , județul Ilfov, care a costat 7,5 milioane de euro. Fostul jucător de tenis a construit această clădire pentru pasionații de tenis, gimnastică sau înot. Muncește enorm în domeniile în care activează după retragerea din activitate, însă acest lucru îl menține în formă.

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De nenumărate ori a transmis că merge zilnic la birou, deși nu ar vrea să facă asta. Cu toate acestea, se concentrează pe reușite, nicidecum pe . În plus, pentru că are o viață activă este întrebat constant care este secretul longevității. Chiar activitatea este cea care-l menține în formă și cu mintea mereu limpede.

E conștient că societatea s-a transformat radical în ultima vreme, însă a rămas fidel obiectivelor sale. Agitația, stresul și trăitul pe repede înainte se numără printre lucrurile pe care mulți oameni nu le pot controla. Nu ar fi și cazul miliardarului român care și-a făcut o rutină din care nu iese indiferent de ce se petrece în preajma sa.

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„Viața este foarte complexă. Ea cuprinde deopotrivă binele și răul, de la un capăt la altul. Spun asta având în vedere că am vârsta pe care o am și faptul că am trăit un război mondial și am trecut prin schimbări de regimuri politice în România – de la regat, la republică socialistă, până la ziua de astăzi, care este schimbată complet. Societatea se schimbă, viața se schimbă. Trăim într-o vâltoare enormă. Nu știu dacă în tot timpul ăsta am experimentat ceva care să îmi schimbe felul de a trăi”, a explicat Ion Țiriac pentru publicația .

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Ce vede Ion Țiriac când se uită în oglindă

În același interviu Ion Țiriac a mai subliniat dorința de a fi în fiecare dimineață mai bun decât în ziua anterioară, într-un context în care nimic nu este garantat. Mai mult, afaceristul și-a asumat întotdeauna greșelile, precizând că nu-i este deloc rușine că a trecut și prin astfel de momente. „Modul meu de viață a rămas în esență la fel, pentru că de la o vârstă foarte fragedă a trebuit să muncesc. Diferența a fost mereu una simplă: întotdeauna când mă uitam în oglindă dimineața, voiam să fiu sigur că sunt cu un fir de păr mai bun decât ieri. Dacă am reușit asta, însemna că pot să stau să mă uit în oglindă liniștit. Altfel, ar fi trebuit să sparg oglinda – și asta, evident, nu-mi convine”, a completat fostul tenismen.

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Pe de altă parte, Ion Țiriac a declarat că este un om fricos. Niciodată nu și-a asumat responsabilități foarte mari, motiv pentru care nu a cochetat cu politica. Totodată, are parte de o mare susținere de la cei din jur și în felul acesta reușește să-și ia anumite angajamente, mai ales când este vorba de unele extrem de mari.