Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după Survivor România

Alexa Serdan
14.03.2026 | 21:00
Ionuț Iftimoaie s-a retras din sport în urmă cu 10 ai. Sursa foto: captură video YouTube
Renumit cu numele său de ring Ivan Drago, Ionuț Iftimoaie, s-a retras din sport în urmă cu 10 ani. Iată ce face după ce a dispărut din lumina reflectoarelor, la scurtă vreme după ce a fost eliminat de la Survivor România.

Ionuț Iftimoaie, la un deceniu de la renunțarea la lupte

Ionuț Iftimoaie a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România. A plecat din emisiune înainte de finală, lucru care l-a afectat teribil de tare. Acela a fost momentul în care a hotărât să nu mai apară pe micile ecrane.

Ultima apariție pe sticlă a fost, așadar, în 2023. A trecut, de asemenea, un deceniu de când kickboxerul român a făcut pasul spre alt domeniu de activitate, cel de închiriere imobile. A renunțat la lupte, iar acum puțini știu ce s-a ales de el.

Fostul sportiv, ajuns la vârsta de 47 de ani, este un familist convins. A fost observat recent în timp ce se plimba cu persoanele dragi într-un mare parc din București, potrivit prosport.ro. Acesta se dedică în totalitatea soției și copiilor săi.

A renunțat definitiv la cariera în sport, dar și la politică. Ionuț Iftimoaie are mai mult timp la dispoziție ca oricând. Pare că postura de părinte i se potrivește de minune, reușind să se pună la mintea celor mici destul de ușor.

Din ce face bani, de fapt, Ionuț Iftimoaie

Ionuț Iftimoaie s-a declarat dezamăgit de televiziune, recunoscând că se vedea în finala de la Survivor România. Nu se gândea neapărat să pună mâna pe trofeu, însă ambiția l-a determinat să dea totul pentru cei dragi.

Din păcate, planurile sale nu au fost finalizate. A plecat din Republica Dominicană chiar înainte de Paște. Anunțul a fost făcut la acea vreme de prezentatorul Daniel Pavel, care a făcut un consiliu pentru a-i informa pe ceilalți concurenți.

Cu toate acestea, a reușit să adune o sumă importantă de bani. Pentru cele 13 săptămâni petrecute în junglă a fost recompensat cu 52.000 de euro. În prezent, are venituri constante, precizând că afacerile pe care le desfășoară îl ajută să aibă pensia asigurată.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
