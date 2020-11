Ce face iubita lui Alex Bodi în timp ce afaceristul se află după gratii. Daria Radionova, fugă misterioasă la Londra

Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, a părăsit România și a plecat în Londra, în timp ce partenerul ei se află în spatele gratiilor, sub acuzația de proxenetism și trafic de persoane.

Iubita fostului soț al Biancăi Drăgușanu a plecat să se ocupe de propria afacere, deși a susținut de nenumărate ori că este alături de iubitul ei, care trece prin momente foarte grele.

Chiar dacă pe rețelele de socializare declară că este cu gândul doar la Alex Bodi, Daria Radionova nu mai este în casa afaceristului de două zile, fiind plecată la Londra pentru a-și salva afacerea.

Daria Radionova, alături de Alex Bodi doar pe internet

Daria Radionova pare că și-a încheiat socotelile cu România, de vreme ce a plecat din locuința lui Alex Bodi, pentru a se ocupa de afacerea ei din Londra, deși pretinde că se află în continuare în casa iubitului ei.

În plus, aceasta a mărturisit pe rețelele de socializare că este îndurerată din cauza încarcerării iubitului ei, dar este alături de el orice ar fi. Cu toate acestea, gândul ei pare să fie în altă parte, și anume la afacerea ei din Anglia.

„Dragostea adevărată nu înseamnă să fim inseparabili. Înseamnă să fim separați și nimic să nu se schimbe”, a fost mesajul postat de Daria Radionova, pe Instagram.

Nu este prima dată când rusoaica încearcă să își păcălească urmăritorii din mediul online. În trecut, Daria Radionova le arăta internauților că se plimbă cu mașinile lui Alex Bodi prin București, când, de fapt, ea se afla în Uber, pentru că, odată cu începerea cercetării penale, afaceristului i s-a pus sechestru pe întreaga avere.

Acum, însă, după ce s-a aflat faptul că a plecat din România, Daria Radionova a luat atitudine și a surprins printr-un mesaj pe pagina ei de Instagram, unde a lansat un nou atac la adresa Biancăi Drăgușanu.

„Doamne ferește, se vede ca pe cineva de tare o deranjează faptul că mă aflu în România că tocmai nu se poate liniști. Acest creier tâmpit nu se poate împaca cu faptul că eu le-am realizat pe toate care le am cu propriile puteri și fără ajutorul cuiva. Să scrieți așa minciuni – nicidecum nu va schimba situația.

Împăcați-vă cu faptul că eu am realizat totul de una singură. Dacă Ia cineva nu s-a primit toate acestea la 40 de ani asta nu înseamnă că la ai mei 27 ani nu s-a primit.

Pe fotografiile mele și a profesorilor mei Ia balul de absolvire scrieți că sunt cu bărbați 50+, scrieți că careva jucător de fotbal mi-s procurat salonul și acum mi-l ia căci o aflat că am alt bärbat. Acum însă scrieți că un hindus mi-a fäcut cadou și salonul și magazinul care are 6 copii de ce nu 10?

Doamne, voi chiar sunteți bolnavi! Scrieți că afacerea mi-a luat-o careva hindus ori careva jucător de fotbal ori pe cine mai născociți voi acolo.

Până acum eram inchiși din cauză de Lockdown, ce veti spune când ne vom deschide acum pe 2 decembrie? Ce, iar mi-au făcut cadou??

Slavă Domnului că sunt și oameni care mă susțin în toate, ințeleg că cineva vrea ca să plec din această țară și să-mi strice dispoziția, dar cum vedeți, îm zadar.

Eu nu am nimic cu tine, te-am blocat peste tot, nu

avem ce discuta și nu avem ce impărți. Aceste anunțuri unde scriu că Daria atacă….

Ce NONSENS! Eu de fel nici nu-mi aduc aminte de ea, o pomenesc doar când ea singură compune acest rahat pe care vă roagă să-l publicați!!!

Eu îmi trăiesc viața din plin și precis nu am timp pentru cateva atacuri. Nu mă gândesc Ia ea nu e nevoie fiecare postare a mea să o asimilați cu dânsa și să mă provocați. Nu-mi pasă de ea.

Continuă să-ți procuri singură buchete de flori și bucură-te de viață.

Nu mă atingeți și lăsați-mă în pace.”, a scris Daria pe Instagram.