Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras complet din viața publică

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A demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani, dar puțini oameni știu ce face acum Laura Teodoru. Fosta prezentatoare TV s-a retras complet din viața publică pentru a se dedica unui alt capitol din viața sa. Despre ce este vorba.

Meseria pe care o are Laura Teodoru după retragerea din televiziune

Laura Teodoru a prezentat știrile sportive mai bine de un deceniu la Digi 24. Însă, în anul 2017 , luând decizia să se retragă complet din televiziune pentru a face cu totul altceva. De atunci și până în momentul de față a fost foarte rezervată în ceea ce privește existența sa.

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Pe social media are conturile private, preferând să fie discretă cu toate aspectele vieții sale. Plecarea de pe micile ecrane a fost pasul care a determinat-o să se focuseze pe viața de familia. Ea are o fiică, Ana Sophie, care a venit pe lume în timpul relației amoroase cu omul de afaceri Adrian Ispravnic. Au format un cuplu în perioada 2008-2012.

Ulterior, drumurile lor s-au separat, însă șatena nu a rămas singură. La 36 de ani s-a arătat în culmea fericirii după ce a întâlnit bărbatul ideal. I-a dăruit acestuia un băiat, nașterea având loc în 2019. Astfel, continuă să stea departe de lumina reflectoarelor. În prezent, este o mamă implicată și foarte devotată, fata sa fiind o adolescentă de 17 ani.

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Mai mult decât atât, nu intenționează să se întoarcă în televiziune. Laura Teodoru a lăsat totul în urmă pentru a construi de la zero un nou capitol. Se pare că este încântată de felul în care au decurs lucrurile, deși nu expune în mediul virtual informații importante despre ea sau persoanele dragi.

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”O nouă viață departe de televiziune”

„A sosit momentul să mă retrag din viața publică, să încep o nouă viață departe de televiziune. În viață de multe ori trebuie să renunți la ceva ca să poți construi altceva”, a dezvăluit în urmă cu 9 ani fosta moderatoare, conform . Apoi, Laura Teodoru a vorbit despre obiectivul său principal.

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Frumoasa șatenă nu a luat în calcul o afacere de milioane de euro, ci un alt aspect. Și-a dorit o familie și a reușit să-și întemeieze una alături de un bărbat care nu face parte din showbiz. La momentul respectiv, vedeta a subliniat că este vorba de un partener de viață cu numeroase calități și la care a visat dintotdeauna.

„El este bărbatul pe care l-am aşteptat până la 36 de ani. Modest, discret, nu-i plac pozele şi nici reţelele sociale. Îi place să muncească mult şi îl iubesc!”, a transmis Laura Teodoru, la câțiva ani distanță după retragerea din televiziune, mai arată sursa citată mai devreme.