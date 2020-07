Ce face Lorelai Moșneguțu la 3 ani de când a câștigat Românii au Talent. A dispărut de pe micile ecrane, dar e activă pe Internet

Lorelai Moşneguţu, pe numele complet Lorelai Alberta Moșneguțu, a câștigat în urmă cu trei ani marele premiul „Românii au talent”, însă la scurt timp a dispărut de pe micile ecrane. Tânăra care a venit pe lume fără mâini este vizibilă însă, foarte activă în mediul online.

Cântăreața care reușește să impresioneze datorită felului în care interpretează la pian, cu ajutorul picioarelor, are un canal de Youtube unde face vloguri, dar și un cont pe Tik Tok unde încarcă adesea filmulețe amuzante sau provocări. Optimistă și cu zâmbetul pe buze, tânăra duce mai departe pasiunea pentru muzică.

Câștigătoarea sezonului cu numărul 7 al show-ului de talent de la Pro TV are un program foarte încărcat primind în ultimul an invitații în California, Brazilia, China, Qatar sau Turcia, participând inclusiv la show-ul „World’s Got Talent”.

Lorelai Moșneguțu, vedetă peste hotare, la 3 ani după participarea la Românii au Talent

Lorelai Moșneguțu a terminat vara aceasta clasa a XI-a având rezultate foarte bune la învățătură, în ciuda faptului că are un program foarte încărcat. Tânăra care a plecat acasă cu premiul de 120.000 de euro după participarea la show-ul „Românii au talent” de la Pro TV este extrem de cunoscută în lume.

Tânăra de 17 ani este foarte apreciată peste hotare unde nu de puține ori a fost chemată pentru a susține concerte și spectacole. Atunci când stă acasă sau are timp liber, câștigătoarea din anul 2017 a concursului de talent își ține fanii la curent cu activitățile pe care le desfășoară.

Cântăreața studiază la cel mai bun liceu de muzică din Târgoviște, orașul natal. Tânăra care a impresionat datorită poveștii sale impresionante de viață, dar și voinței se bucură de notorietatea pe care a căpătat-o în urma participării la „Românii au talent” și călătorește datorită pasiunii sale.

Cum i-a schimbat viața participarea la „Românii au talent”

„Viața mi s-a schimbat radical datorită acestui minunat concurs, «Românii au talent», doamnei producătoare Andreea Godeanu, juriului de excepție și desigur, vouă, tuturor fanilor mei!

După câștigarea acestuia am avut onoarea să fiu invitată până în momentul de față în 5 țări superbe (Turcia, Qatar, Brazilia, China și California), atât ca invitată să susțin recitaluri la gale caritabile, cât si concurentă la World’s Got Talent”, scria în urmă cu un an Lorelai Moșneguțu pe pagina sa de Facebook.

Lorelai Moşneguţu are o poveste de viață emoționantă venind pe lume fără mâini și fără femururi. Din păcate, adolescenta a fost abandonată în spital de femeia care i-a dat naștere, dar în cele din urmă destinul i s-a schimbat datorită unui asistent maternal.

Viorica Pârvan este asistentul maternal care a avut grijă de câștigătoarea „Românii au talent” de acum 3 ani, femeia devenind între timp mama adoptivă a tinerei cântărețe.