Ce face Louis Munteanu în timp ce „tricolorii” pregătesc ultimele meciuri din Nations League

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în acțiunea precedentă din octombrie, Louis Munteanu a devenit indisponibil. Atacantul nu a putut onora prima reprezentativă cu prezența sa în lot la meciurile rămase cu Polonia și Bosnia, însă a profitat din plin de pauza avută și s-a relaxat în Las Vegas.

Louis Munteanu, fascinat de Las Vegas

După ce , Louis Munteanu nu și-a mai putut ajuta nici echipa de club, DC United. El va reveni abia de la anul, însă până atunci profită de timpul liber pe care îl are la dispoziție, mai ales după ce campionatul nord-american s-a încheiat. Jucătorul a mers în vacanță, preferând să rămână tot în SUA. El a mers alături de iubita sa, Raluca, într-o locație celebră: Las Vegas, capitala mondială a distracției și orașul care a găzduit în primăvară , cel mai grandios spectacol anual din wrestlingul de clasă mondială.

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Potrivit , Louis Munteanu avea în plan să ajungă în Las Vegas, cel mai mare oraș din statul american Nevada și capitala comitatului Clark, încă din momentul în care a semnat cu DC United. El a fost fascinat încă de mic copil de acest oraș, pe care îl vedea mai ales în filmele pe care le urmărea. Orașul a fost fondat în anul 1905 odată cu deschiderea unei linii de cale ferată și a primit statutul oficial de oraș în 1911. Verile sunt extrem de fierbinți, cu temperaturi care depășesc frecvent 40°C, în timp ce iernile sunt blânde și însorite.

Louis Munteanu a spus cum s-a adaptat în SUA

Louis Munteanu a lăsat România pentru SUA în decembrie 2025, când DC United plătea aproximativ 6 milioane de euro CFR-ului pentru serviciile sale. Atacantul a povestit recent cum a fost pentru el adaptarea nu doar la o nouă țară, ci la un întreg nou continent. El a mărturisit că s-a maturizat foarte mult de când a început să se descurce singur, dar și că fotbalul din Europa și cel din America diferă. „La început mi-a fost puţin greu, din România în America, drumul lung şi fusul orar, dar acum totul este bine. M-am acomodat cu ritmul de acolo, viața, sunt foarte fericit! Simt că sunt mai matur”, spunea atacantul român, conform

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Jucătorii convocați de Gică Hagi în atacul echipei naționale

În absența lui Louis Munteanu, Gică Hagi s-a reorientat rapid pentru compartimentul ofensiv. Selecționerul l-a adus pentru meciurile cu Polonia și Bosnia pe tânărul Ianis Stoica, care nu prinsese acțiunea precedentă. pe care Gică Hagi le are în prezent la dispoziție: Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3) și Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 11/3).

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