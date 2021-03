Ce face Melania Trump după ce a plecat de la Casa Albă. Viaţa fostelor prime doamne ale SUA

Melania Trump, cea mai recentă fostă primă doamnă a Statelor Unite, a fost remarcabil de absentă din lumina reflectoarelor după plecarea de la Casa Albă. Cele mai recente informații oficiale au fost cele legate de faptul că soția lui Donald Trump și-a deschis un sediu la Mar-a-Lago de unde ar urma să se ocupe de proiectele dedicate copiilor pe care le-a început la Casa Albă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viaţa fostelor prime doamne ale Americii după plecarea de la Casa Albă

Predecesoarea sa, Michelle Obama, pe de altă parte, a fost foarte activă și vizibilă în cei patru ani de la plecarea de la Casa Albă. A scris o carte, conduce alături de soțul său Fundația Obama și compania de producție pe care au înființat-o, a susținut conferințe. este implicată în proiecte dedicate copiilor și tinerilor. Iar în octombrie va fi inclusă în National Women’s Hall of Fame, cea mai veche organizație americană dedicată onorării și celebrării realizărilor femeilor americane.

Numărul femeilor care au deținut rolul de primă doamnă a Statelor Unite ale Americii, inclusiv actuala ocupantă a Casei Albe dr. Jill Biden, este mai mare decât numărul președinților americani. Și asta pentru că nu toate cele care au îndeplinit acest rol au fost soțiile președinților. FANATIK vă prezintă viața de fostă primă doamnă a Americii a câtorva dintre cele mai celebre foste ocupante ale Casei Albe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Melania Trump își petrece timpul la spa după ce Donald Trump a pierdut alegerile

În vârstă de 50 de ani, cea mai recentă fostă primă doamnă a SUA a evitat în mare măsură lumina reflectoarelor de când ea și Donald Trump au părăsit Washington D.C. pentru clubul lor Mar-a-Lago din Florida, pe 20 ianuarie, înainte de inaugurarea lui Joe Biden.

De atunci, puține detalii despre noul său stil de viață au fost dezvăluite și nici o fotografie nu a mai fost făcută publică. Recent, surse din anturajul Melaniei Trump au prezentat noi informații cu privire la activitățile zilnice ale doamnei Trump.

ADVERTISEMENT

Mai multe surse au declarat pentru CNN că Melania își petrece cea mai mare parte a timpului la centrul spa de la Mar-a-Lago.

„Merge la spa, ia masa, merge la spa (din nou) și ia cina cu Donald pe terasă. În fiecare zi”, relatează publicația.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit unei alte surse, doamna Trump vizitează centrul spa de două ori pe zi, în timp ce un al treilea membru din anturajul său relatează că fosta prima doamnă că mănâncă adesea cu părinții ei, care locuiesc și ei la Mar-a-Lago.

„Este cam la fel ca înainte (de a fi prima doamnă) sau chiar când venea în vacanță”, au spus ei despre noul program al Melaniei Trump.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cele mai recente informații oficiale au fost la jumătatea lunii februarie, legate de faptul că soția lui Donald Trump și-a deschis un sediu la Mar-a-Lago de unde ar urma să se ocupe de proiectele dedicate copiilor pe care le-a început la Casa Albă.

Între timp, speculațiile continuă să circule despre faptul că doamna Trump are o ofertă pentru a-și scrie memoriile din perioada în care a fost prima doamnă pentru o sumă considerabilă.

ADVERTISEMENT

Michelle Obama va fi introdusă în National Women’s Hall of Fame

Spre deosebire de Melania Trump, Michelle Obama a fost foarte activă și vizibilă în cei patru ani de la plecarea de la Casa Albă. A scris o carte, conduce alături de soțul său Fundația Obama și compania de producție pe care au înființat-o, a susținut conferințe. este implicată în proiecte dedicate copiilor și tinerilor.

Fosta primă doamnă din SUA, Michelle Obama, va fi introdusă în National Women’s Hall of Fame alături de alte opt femei cu realizări remarcabile, inclusiv fostul CEO al PepsiCo, Indra Nooyi, jucătoarea de fotbal Mia Hamm și Katherine Johnson, matematician NASA, care a murit anul trecut.

ADVERTISEMENT

Printre noii membri, care urmează să fie introduși pe 2 octombrie, se mai numără autorul Octavia Butler, care a murit în 2006, Rebecca Halstead, care a avut o carieră militară de aproape trei decenii, poetul Joy Harjo, artista Judy Chicago și activista Emily Howland, decedată în în 1929, care le-a predat foștilor sclavi scrisul și cititul în timpul războiului civil american.

„Michelle Obama apare ca una dintre cele mai influente și emblematice femei din secolul 21”, scrie site-ul web National Women’s Hall of Fame, citat de Reuters.

National Women’s Hall of Fame, din Seneca Falls, New York, este cea mai veche organizație a statelor membre dedicată onorării și celebrării realizărilor femeilor americane.

Ce activităţi au avut Hillary Clinton, Jackie Kennedy și Martha Washington după debarcarea soţilor de la Casa Albă

Numărul femeilor care au deținut rolul de primă doamnă a Statelor Unite ale Americii, inclusiv actuala ocupantă a Casei Albe dr. Jill Biden, este mai mare decât numărul președinților americani. Și asta pentru că nu toate cele care au îndeplinit acest rol au fost soțiile președinților. Dacă președintele era burlac sau văduv sau dacă soția sa nu putea sau nu dorea să îndeplinească rolul, alte rude sau prietene erau chemate să îndeplinească atribuțiile oficiale ale primei doamne; astfel, au existat mai multe prime doamne decât președinți, mai precis 57.

FANATIK vă prezintă viața de fostă primă doamnă a Americii a câtorva dintre cele mai celebre foste ocupante ale Casei Albe.

Hillary Clinton

Hillary Clinton și-a croit drum în politica americană încă din timpul celui de-al doilea mandat al soțului său. Ea și-a anunțat oficial candidatura pentru postul de senator de New York în februarie 2000.

Pe 7 noiembrie 2000, Hillary Clinton a devenit prima primă doamnă aleasă într-o funcție publică, câștigând cursa pentru un mandat în Senatul SUA din partea statului New York cu 55% dintre voturi față de 43% pentru contracandidatul său.

Clinton a depus jurământul de învestire în funcție la 1 ianuarie 2001, rămânând prima doamnă până la 20 ianuarie a aceluiași an.

În 2006, senatorul Clinton candidat din nou și a câștigat un al doilea mandat ca senator american cu 67% din voturi, rivalul său republican, John Spencer, obținând 31%. Cu toate acestea, ea a efectuat doar doi din cei șase ani de mandat. La doar douăzeci de zile de la începerea celui de-al doilea mandat de senator, ea și-a făcut cunoscută intenția de a deveni candidatul Partidului Democrat la prezidențialele din 2008.

Hillary Clinton a fost singura soție a unui fost președinte care a intrat în orice tip de cursă electorală la nivel național.

Hillary Clinton nu a reușit să convingă în fața colegului său senator Barack Obama care a devenit până la urmă candidatul democraților la alegerile din 2008. După alegerea sa ca președinte, Obama a numit-o pe Hillary Clinton secretar de stat al SUA, funcție echivalentă cu cea a unui ministru de Externe. A fost cea de-a treia femeie și prima fostă doamnă care a ocupat această funcție.

La încheierea primului mandat al lui Obama, Hillary Clinton a demisionat din funcția de secretar de stat. Doi ani mai târziu, și-a anunțat din nou intenția de a deveni candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 2016. De data aceasta a reușit să obțină candidatura și s-a lansat în înfruntarea electorală contra lui Donald Trump, pe care a pierdut-o în urma votului marilor electori, deși câștigase votul popular cu aproape 3 milioane de voturi.

Jackie Kennedy (Jacqueline Kennedy Onassis)

În calitate de văduvă a președintelui (John F. Kennedy a fost asasinat în ziua de 22 noiembrie 1963), Jacqueline Kennedy a căutat cu succes sprijinul președintelui Lyndon Johnson pentru mai multe măsuri pe care le-a considerat importante pentru soțul său, inclusiv revitalizarea bulevardului Pennsylvania.

După ce a locuit câteva luni la Washington, s-a mutat la New York. Deși creșterea celor doi copii mici a fost prioritatea ei, ea s-a concentrat și pe crearea Bibliotecii John F. Kennedy și s-a implicat în mod complex în arhitectură și amenajare a teritoriului, precum și în direcția academică a Școlii de Guvern Kennedy de la Universitatea Harvard. Călătorind frecvent în străinătate, ea a condus efortul de a opri daunele potențiale cauzate de creșterea nivelului apei în Veneția și a încercat, de asemenea, să intermedieze relații diplomatice mai bune între SUA și Cambodgia.

După ce s-a recăsătorit cu Aristotel Onassis în 1968, ea a locuit o parte din fiecare an la Atena sau pe Insula Skorpios, Grecia sau la Paris. După moartea celui de-al doilea soț, și-a reluat cariera de editor de carte, mai întâi la Viking Press, apoi la Doubleday.

A lucrat și cu New York Municipal Arts Society, conducând o campanie de informare publică de succes pentru a salva Grand Central Station din New York. Printre activitățile civice în care a fost implicată se numără revitalizarea cartierului teatral Broadway, Central Park Conservancy, Lions Literary of the New York Public Library, aripa egipteană a Metropolitan Museum și Institutul de costume și American Ballet Theatre la Lincoln Center.

Partener în ultimii ani de viață i-a fost Maurice Tempelsman, un comerciant de diamante din Belgia. În 1994, Jackie a fost diagnosticată cu cancer (limfom non-Hodgkins). A murit în apartamentul ei din New York pe 19 mai 1994, la vârsta de 64 de ani, și a fost înmormântată lângă primul ei soț în Cimitirul Național Arlington.

Martha Washington

Martha Washington, prima primă doamnă și singura care nu a locuit la Casa Albă, a fost ușurată când s-a încheiat administrația soțului ei și s-au retras la Mount Vernon.

Cu toate acestea, viața ei după președinție nu a fost existența privată idilică pe care o anticipase. Dimpotrivă, sute de cetățeni americani, precum și demnitari străini veneau să-l viziteze pe fostul președinte la Mount Vernon, iar ea trebuia să se ocupe de toți.

La moartea sa lui George Washington, la 14 decembrie 1799, sclavilor deținuți de familie li s-a promis libertatea la moartea Marthei Washington.

Ca văduvă, a salutat vizitele președintelui John Adams și ale vechii ei prietene Abigail Adams, cu care s-a împrietenit atunci când acesta din urmă servea drept soție a vicepreședintelui. De asemenea, ea a salutat cu amabilitate vizitele oficiale ale viitorilor președinți și ale soțiilor lor, John Quincy Adams și Louisa Adams, și James Madison și Dolley Madison.

Deși și-a redus viața la Muntele Vernon, odată ce noua capitală a fost stabilită în ceea ce a fost numit pentru prima dată „Orașul federal” și apoi numit după răposatul ei soț, Martha Washington a primit personalități politice care au venit să-i aducă omagii și să viziteze ceea ce se credea atunci a fi locul de înmormântare temporar al regretatului președinte. Ea și-a exprimat frecvent dorul față de răposatul ei soț și dorința ei de a i se alătura în lumea de dincolo. În ciuda propriei percepții față de sine ca persoană complet privată, moartea ei a fost considerată o chestiune de interes național și necrologul ei a fost tipărit pe scară largă în ziarele regionale.

Martha Washington s-a stins la doar 2 ani și jumătate după soțul ei. Chipul ei a fost prima imagine a unei femei care a apărut pe banii americani în 1886, respectiv pe un timbru în 1902.