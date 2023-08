Ce face Mihai Ogășanu, compozitorul a schimbat muzica din România: ”E mai bine să plecăm”

Mihai, fiul actorilor Valeria și Virgil Ogășanu, este unul dintre compozitorii care au făcut participat la schimbarea radicală a muzicii românești.

Mihai Ogășanu este unul dintre cei mai apreciați compozitori din România. A scris muzică pentru foarte mulți artiști, printre care Loredana, Cream sau Dina Vass. Fiul celebrilor actori Valeria și Virgil Ogășanu, a debutat în anul 1996, schimbând complet stilul muzicii dance românești.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Mihai Ogășanu ne vorbește despre cât de mult l-au susținut părinții și dezvăluie motivul pentru care, în loc să dea la Conservator, a ales facultatea de teatru.

Cunoscutul compozitor ne spune când s-a îndrăgostit prima dată și cum este viața lui personală acum. În copilărie a avut 11 bone și aflăm care a fost cea mai frumoasă amintire pe care o are cu regretata lui mama, Valeria Ogășanu.

Mihai Ogășanu s-a mutat din București

Mihai Ogășanu a lăsat viața din capitală pentru casa de vacanță de la Cornu. Stă acolo împreună cu tatăl sau, marele actor Virgil Ogășanu, și declară că este mai bine în mijlocul naturii.

“Cumva, în timpul pandemiei, am zis că e mai bine să plecăm, să ne mutăm din București. Nu știam exact cum va fi cu restricțiile. Bucureștiul a devenit un loc foarte neprietenos, plus că trebuie liniște ca să fii creativ.

Capitala a devenit un șantier, nu mă puteam concentra din cauza gălăgiei. Cornu mi se pare un loc ideal plus că beneficiază de toate condițiile”, declară Mihai Ogășanu.

“Lucru pe care l-am detestat”

Fiul marilor actori Valeria și Virgil Ogășanu, Mihai mărturisește că nu l-a afectat foarte tare responsabilitatea de a purta un nume foarte cunoscut. Uneori, însă, simțea că se cere prea mult de la el, la școală.

“Au fost etape în viața mea în care am simțit diferite lucruri. În perioada liceului au fost foarte multe discuții legate de școală, cu profesorii care aveau niște așteptări din partea mea. Să fiu foarte bun la română sau să spun multe poezii. Lucru pe care l-am detestat pentru că, fără să vreau, eram pus în situația în care trebuia să mă ridic la anumite așteptari și nu m-am simțit confortabil.

Nu m-a afectat faptul că mă cheamă Ogășanu. Nu m-a deranjat să fiu ascociat cu părinții mei mai ales că eu am mers pe partea cu muzică, o direcție care nu a avut de-a face cu teatrul. Totuși, la un moment dat am încercat să merg pe urmele lor și am făcut facultatea de teatru.

Dar am făcut asta dintr-un cu totul alt motiv. M-a bucurat și sunt mândru de faptul că părinții mei sunt actori și pentru mine a fost un lucru normal. Am trăit viața actoricească lucru care m-a ajutat și m-a dezvoltat într-un anumit fel.

Nu m-am folosit de numele Ogășanu niciodată pentru propria plăcere, sau să mă pun într-o poziție mai bună față de ale persoane. Ai mei m-au susținut foarte mult, mi-au dat libertatea necesară și am simțit să asocierea cu numele lor nu ar fi fost impusă”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Mihai Ogășanu.

“Mi-a fost confidentă, o simt lângă mine și acum”

Mihai Ogășanu ne spune cât de importantă a fost , pentru el, cât de mult l-a ajutat să se dezvolte. Aflăm și ce lucruri esențiale a învățat de la tatăl sau, Virgil Ogășanu.

“E greu să vorbesc acum despre o singură amintire specială legată de mama mea. Cea mai importantă amintire este chiar existența ei, faptul că a fost alături de mine, ca și tată, mereu. Mama e mama și cea mai frumoasă amintire este implicarea ei în tot ce am trăit și am simțit.

Mi-a fost confidentă, prima mea ascultătoare când m-am apucat de muzică. Mi-a fost alături, o simt lângă mine și acum. Cumva este cu mine, în inima mea.

De la tata am învățat să fiu un bun profesionist, să fiu serios și să mă țin de cuvânt. Să-mi setez mereu ștacheta sus și să ating acel nivel, sau măcar să ajung la jumătatea drumului”, mai spune Mihai Ogășanu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Aveam o altă viziune asupra vieții”

Mihai Ogășanu a compus muzică pentru sau Dina Vass si, inițial, vrut să dea la Conservator după terminarea liceului. Ne povestește motivele pentru care a abandonat această idee și a dat la teatru.

“Inițial, eu am vrut să dau la Conservator, dar nu făcusem liceul de muzică, era greu să recuperez, într-o vară, toată materia. În perioada liceului eram mai introvertit și aveam o altă viziune asupra vieții.

Am considerat că cel mai bun lucru, ca să scap de asta, e să dau la teatru. Această instituție m-a ajutat să devin un om cu o viziune mai largă, să înțeleg lumea. Să mă înțeleg și pe mine, din punct de vedere psihologic, dar și pe restul lumii” mărturisește Mihai Ogășanu.

“Aveam doar 16 ani, eram foarte tânăr și cu visuri mari”

De mic, Mihai Ogasanu a avut 11 bone până când a început să meargă, în turnee, alături de părinții lui. A avut o copilărie unică, în anii ’80, o perioadă de tranziție așa cum o numește cunoscutul compozitor. Mihai ne povestește și cum s-a lansat în muzică, în anul 1996.

“Eu m-am apucat de muzică în ’94, iar în ’96 am avut primul material discografic, la nivelul de atunci. Aveam doar 16 ani, eram foarte tânăr și cu visuri mari. Atunci am prins o oportunitate, oferită de cei de la CatMusic. Aveam material pentru jumătate de casetă, iar MB&C pentru cealaltă jumătate, așa că am împărțit-o.

Publicul de atunci își dorea acea schimbare în muzică și noi, alături de alții, am fost primii care au produs schimbarea. Mă bucur că am făcut parte din această revoluție muzicală”, declară Mihai Ogășanu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“De multe ori momentele grele au tendința de a se repeta”

Primii bani câștigați au fost din colindat, pe vremea când avea 13, 14 ani și toți au fost cheltuiți pe banane, își amintește Mihai. Iar din primii bani câștigați din muzică i-a cumpărat un buchet de flori mamei lui. Mihai Ogășanu ne vorbește și despre cel mai greu moment pe care l-a trăit.

“Au fost și sunt momente foarte grele. N-aș putea să le clasific, dar înțeleg scopul acestor momente. De multe ori te scot din felul tău de a gândi. Pentru mine momentele grele, deși poate la început au fost de neînțeles, pe parcurs mi-am dat seama că au fost necesare.

Aceste trăiri îmi sunt o confirmare că ceva urmează să se schimbe și ceva în mine trebuie să răspundă altfel decât a făcut-o până atunci. De multe ori momentele grele au tendința de a se repeta”, declară cunoscutul compozitor.

“Mi-aș dori să-mi învăț lecțiile mai repede”

Mihai Ogășanu a învățat să gătească în perioada în care a stat, cu niște prieteni, în Anglia. Aflăm și ce simte față de toate greșelile pe care le-a făcut până acum.

“Din punctul meu de vedere nu există greșeli. Este doar tendința de a răspunde la fel în anumite situații care se tot repetă. Greșelile sunt niște minunate lecții, oportunități de a evolua.

Atâta timp cât înveți din ce s-a întâmplat, nu poate fi considerată o situație greșită. Eu nu aș schimba nimic dacă ar fi s-o iau de la început. În afară de faptul că mi-aș dori să-mi învăț lecțiile mai repede”, mărturisește Mihai Ogășanu.