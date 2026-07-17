Sport

Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”

Mitică Dragomir încasează lunar o pensie uriașă: 5000 de euro. Acesta a dezvăluit faptul că primește această sumă cash de la poștăriță. Unde ajung banii săi.
Adrian Baciu
17.07.2026 | 12:00
Ce face Mitica Dragomir in fiecare luna cu pensia de 5000 de euro Vine postarita simi aduce banii cash
EXCLUSIV FANATIK
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro, pe care o primește cash. Sursa foto: colaj Fanatik
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După aproape două decenii pe care le-a petrecut în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Mitică Dragomir se poate lăuda cu pensia uriașă pe care o încasează lunar. În emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, acesta a dezvăluit faptul că primește de la stat 5000 de euro pe lună. Această sumă îi este adusă cash de poștăriță. Unde ajung apoi banii săi.

Cum primește Mitică Dragomir pensia uriașă de 5000 de euro. Ce se întâmplă cu banii

Lună de lună, lui Dumitru Dragomir îi intră în buzunar, numai din partea statului, ca pensie, suma de circa 25.000 de lei, adică undeva la 5.000 de euro. La FANATIK, Mitică a dezvăluit modul în care intră în posesia banilor, dar și ce se întâmplă cu această sumă deloc mică. Astfel, chiar luni, 13 iulie, Dragomir și-a primit pensia.

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Nu i-a intrat în contul bancar, ci i-a venit cash. Banii i-au fost virați de o angajată a Poștei Române. Dumitru Dragomir spune că jumătate din această sumă ajunge la nepoții săi ”(n.r. Pensia aceea de 5000 de euro îți intră lună de lună? Pe ce dată vin banii?) Astăzi (n.r. luni, 13 iulie) au venit banii, 5000 de euro.

Eram la hotel și poștărița zice: ‘domnule Dragomir, unde vă găsesc?’ (n.r. Ți-i aduce cash? 250 de milioane cash?) Da, jur, păi cum”, punctează Mitică. Fostul șef al LPF transmite un sfat pentru toți cei aflați încă în câmpul muncii: ”Să vă rezolvați problema bătrâneții. Să nu depindeți de copii, de nimeni. Eu, de exemplu, nu iau un leu din firmele făcute de mine. I-am dat fiului meu de 20 de ani. Că îi ajut pe ei, mă zbat, asta e altceva”, adaugă Dragomir.

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Ce diferență există între pensia lui Mitică Dragomir și cea a soției sale

Tot la FANATIK, dar într-o emisiune din urmă cu câteva luni, Dumitru Dragomir a dezvăluit ce diferență există între pensia sa și cea pe care o încasează partenera sa de viață. Soția acestuia, fost cadru didactic, abia trece de suma de 3000 de lei lunar, în ciuda faptului că s-a dedicat 50 de ani acestei meserii.

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Nevasta mea, în 50 de ani, nu a lipsit de 50 de ori. Și a ieșit la pensie cu 3200 de lei. (n.r. a fost un cadru didactic de excepție) Elevi de-ai nevesti-mii sunt doctori, profesori, profesori-doctori, cu zecile. Trebuie să te uiți la o familie la copii și atunci îți dai seama cum a fost familia”, a spus Dragomir, într-o altă ediție din ”Profețiile lui Mitică”.

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Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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