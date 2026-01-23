Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură”

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic a jucat primul său meci la Australian Open în anul 2005. Sârbul pierdea atunci încă din primul tur împotriva rusului Marat Safin, cel care avea în cele din urmă să câștige trofeul. De 15 ani, Nole are un obicei aparte, ori de câte ori ajunge în Australia. Spune că asta îi dă putere și îl ajută să își vindece rănile.

Care este cel mai bun „prieten” al lui Novak Djokovic la Australian Open

Recent s-au împlinit exact 21 ani de când Novak Djokovic debuta la Australian Open. În 2005, acesta a trecut de calificări și apoi a pierdut clar în fața legendarului tenismen rus Marat Safin. Acesta s-a impus cu 6-0, 6-2, 6-1. Puțini dintre cei care au văzut acel meci ar fi crezut că, peste două decenii, același puști din Serbia avea să câștige apoi de 10 ori la Melbourne și să acumuleze în total 24 de titluri de Grand Slam.

În ultimii ani, în nenumăratele sale interviuri și apariții în media, Novak Djokovic a mărturisit că se simte cel mai bine la Australian Open. O dovadă vie este reprezentată de cele 10 trofee pe care le-a câștigat, în: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 și 2023.

În ultimii 15 ani, între Nole și „cineva” din Melbourne s-a consolidat o legătură extrem de specială. Jucătorul sârb a vorbit cu despre „relaţia specială” pe care o are la Melbourne cu un … copac. Sârbul a dezvăluit puterea pe care i-a dat-o acesta în ultimii 15 ani.

Încă din 2024, după victoria în patru seturi în faţa australianului Alexei Popyrin pe Rod Laver Arena, starul sârb a vorbit despre un loc special din grădina botanică din Melbourne. Aici se află un copac la care a continuat să se întoarcă ori de câte ori a fost în oraş.

Cum îl ajută pe Djokovic acest „prieten”: „Avem o relație specială. Îmi vindecă rănile și îmi ține companie”

„Relația” dintre Nole și acest copac a început acum mai bine de 15 ani în urmă, undeva în jurul anilor 2010–2011. Atunci, Djokovic a descoperit grădina botanică din Melbourne ca un refugiu în fața presiunii turneului de Grand Slam.

Ce face exact tenismenul când ajunge aici. Ei bine, acesta îl îmbrățișează pe prietenul său, apoi stă zeci de minute și meditează lângă el sau sub coroana lui. Uneori urcă în el pentru a se relaxa și a extrage energie pozitivă.

Dar de ce acest copac anume? cu el. Îl numește „aliatul” său sau „cel mai vechi prieten din Melbourne”. „A fost acolo să-mi vindece rănile și să-mi țină companie. Este o legătură minunată, natura este un aliat atât de puternic. Avem o prietenie care durează de peste 20 de ani”, a adăugat Djokovic.

Ce a spus Djokovic după victoria din turul 2 de la Melbourne

. Atunci, sârbul le-a spus reporterilor: „Nu dezvălui exact care e (n.r. copacul), ca să rămână doar pentru mine… Am o legătură cu el. Am început să mă cațăr pe el acum ani buni”.

Joi, 22 ianuarie 2026, după victoria din turul 2 de la Australian Open 2026, cu Francesco Maestrelli, scor 6-3, 6-2, 6-2, Djokovic a vorbit din nou despre „prietenul” său. „Cel mai vechi prieten al meu din Melbourne este copacul din grădina botanică. Este mereu acolo să-mi vindece rănile. E o conexiune frumoasă.” A mai adăugat că îl vizitează ori de câte ori are ocazi în timpul turneului pentru a-și reîncărca bateriile.