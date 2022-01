Elena Fulgeanu a devenit cunoscută după ce a apărut în reality show-ul despre viața familiei Prodan – Reghecampf. Anamaria Prodan avea mare încredere în ea, iar femeia o însoțea peste tot.

Pentru a fi alături de Bebeto, fiul impresarei, Nuți s-a mutat la Dubai.

O perioadă aceasta nu a mai apărut în fotografii alături de familia impresarei, dar se pare că le-a fost mereu aproape copiilor.

O mai țineți minte pe Nuți? Ce face acum bona devenită celebră în urma reality show-ului despre viața familiei Prodan – Reghecampf

Nuți a fost pentru o perioadă bona lui Laurențiu jr și a avut grijă de băiat ani de zile. Aceasta era foarte apropiată de Anamaria Prodan, iar impresara nu se despărțea nicăieri de ea. Pentru a fi alături de Bebeto, femeia s-a mutat o perioadă în Dubai.

La un moment dat, aceasta a dispărut din fotografii și mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu ea. Ei bine, femeia și-a întemeiat o familie, dar a rămas mereu aproape de familia agentului FIFA.

Anamaria Prodan a dezvăluit că Nuți, pe numele ei real, Elena Fulgeanu, i-a fost aproape lui Laurențiu jr în ultima perioadă. Băiatul suferă foarte tare din cauza .

De Revelion, Nuți a petrecut alături de fiul impresarei la vila familiei de la Snagov. Femeia este extrem de legată de acesta și îl consideră propriul său băiat.

“Nuți este foarte fericită. Bebe este fi-su și nu se desparte de el. Și fetele sunt fetele ei.

Dacă eu îl cert pe Bebe sau țip la el, Nuți plânge de se omoară. Doamne! Când mă vede nervoasă nu-mi zice nimic, că cred că m-ar omorî atunci că țip la băiat”, a declarat Anamaria Prodan într-un interviu, potrivit Wowbiz.

Anamaria Prodan, despre presupusul iubit

S-a spus că după separarea de Laurențiu Reghecampf, Au fost mulți care au susținut că aceasta ar avea o relație cu un om de afaceri din Abu Dhabi. Impresara a lămurit însă situația.

“M-am săturat să fiu măritată de presă și de gura lumii în fiecare zi și să am declarații de genul – sunt îndrăgostită. Sunt îndrăgostită de copiii mei, de meseria mea.

Eu sunt Anamaria Prodan, sunt încă măritată, eu sunt demnă, nu am nebunii din astea. Oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viața mea am făcut afaceri cu bărbați și am trăit între bărbați”, .