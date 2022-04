Ce face Oana Sârbu după ce și-a pierdut ambii părinți în doar doi ani: “Toate păpușile de la tata le păstrez”

Oana Sârbu a trecut prin momente teribile în ultimii doi ani, perioadă în care și-a pierdut ambii părinți. Actriței din filmul Liceenii (1986) îi este greu și acum să treacă peste dispariția celor care i-au dat viață.

Ce face Oana Sârbu după ce și-a pierdut ambii părinți în doi ani

În august 2020, mama Oanei Sârbu s-a stins din viață la 87 de ani, în urma unei suferințe îndelungate. Mătușa actriței, care i-a fost și nașă de botez, a încetat din viață câteva luni mai târziu.

a trecut și el în neființă anul trecut, în decembrie, chiar în perioada sărbătorilor. Acesta avea 86 de ani. Actriței i-a fost foarte greu și nu a oferit mai multe detalii despre cauza decesului tatălui ei.

Cu toate acestea, Oana Sârbu încearcă să meargă mai departe și consideră că este foarte important să-și găsească forța în interior și în oamenii dragi.

“Cred că, încet-încet, ne dă Cineva o putere extraordinară ca să putem trece peste lucrurile astea triste. Cred că forța stă și în noi, în mobilizare, în oamenii dragi pe care îi întâlnim, ne găsim un echilibru în copilul din noi, în copilul pe care, dacă se întâmplă să fim părinți, îl avem.

Asta nu ne lasă să fim prea multă vreme triști. Pe de altă parte, lumea își urmează cursul ei, noi suntem așa, într-un fel de trecere pe aici către alte lumi.”, a declarat cântăreața pentru .

își va aminti mereu cu nostalgie de părinții ei și doarme și acum cu păpușile primite de la tatăl ei în copilărie.

“Toate amintirile cu părinții mei îmi sunt foarte dragi. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care tatăl meu venea din turnee și îmi aducea cadouri. (…) Îmi aducea blugi, tot felul de păpuși din Rusia, Turcia, dorm și acum cu ele!

Am păpuși de când aveam opt luni. O păstrez pe Doinița, dar pe Laura o am de când aveam opt luni, de la botez. Bunica i-a făcut rochițe și păstrez și rochițele. Toate păpușile aduse de tata le păstrez. Din păcate, nu am o fetiță să i le dau ei, am un băiețel.

Dar le păstrez pentru mine și le scot de acolo mai cu seamă când caut și găsesc fotografii de când eram copil. Unchiul meu era fotograf amator și am mii de fotografii de când eram copil.”, a mai spus ea.

Cum își petrece Paștele Oana Sârbu

Vedeta își va petrece Paștele în formulă restrânsă, alături de câțiva prieteni apropiați. Va pleca la Herculane, acolo unde va susține un recital. Are în plan și un concert de ziua ei, pe 13 mai, atunci când împlinește 54 de ani.

“Anul acesta, într-adevăr, va fi un mai trist pentru că va fi fără părinții mei, pe care i-am pierdut anul trecut. De fapt, acum doi ani pe mama și anul trecut pe tata. Așa că facem Paștele doar în familia foarte restrânsă, alături de prieteni.

Voi merge la Herculane, unde voi susține un recital cu muzică de pe albumul meu, În drum spre școală. Pregătesc și de ziua mea, pe 13 mai, un concert, sunt tăuroaică. Să zicem așa că încerc să mă recompun emoțional.”, a adăugat artista.