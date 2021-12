Ce face acum românul care a luat Emmy pentru Game of Thrones. Robert Șimon s-a mutat la Sibiu

Robert Șimon este un nume foarte cunoscut în lumea filmului. A câștigat premiul Emmy după ce a realizat efectele vizuale pentru unul dintre cele mai îndrăgite seriale, Game of Thrones.

Artistul a decis să se mute la Sibiu în urmă cu șase ani și să-și urmeze pasiunea, pictura.

Tablourile sale sunt foarte apreciate de străini și de turiști.

Robert Șimon este unul dintre cei mai cunoscuți români în lumea cinematografiei internaționale. De mic a fost pasionat de desen. A decis să renunțe la facultate și s-a perfecționat singur ca designer digital.

“Am plecat din Liceul de Artă cu ură față de pictură, ani de zile nu am pictat nimic, ca apoi să redescopăr pictura. Am redescoperit pictura după mulți ani.

În facultate am mers la Grafică, am făcut anul acela şi mi-am dat seama că nu e pentru mine. Am renunțat la facultate, pentru ca să îmi urmez pasiunea, dar în timpul acesta nu am renunțat la desen.

Imediat după ce am renunțat, mi-am luat un job, am început să fac grafică publicitară”, a declarat Robert Șimon pentru

A lucrat pentru o firmă din București care se ocupa cu jocuri pentru telefon și calculator. Apoi, s-a mutat o perioadă la Budapesta. A decis să revină în România și cam în aceeași perioadă a fost cooptat în echipa Pentru o perioadă a fost nevoit să părăsească România și să stea alături de echipa de filmare. Producătorul seriei produsă de HBO l-a înscris la concursul Emmy și în 2014 a câștigat premiul.

“Sincer, mai aveam un proiect la un joc și Game of Thrones. Am vrut să văd ce înseamnă lumea filmului, am vrut să văd ceva nou”, a mai dezvăluit acesta.

Bărbatul a decis să se axeze din nou pe lumea jocurilor. Se mai implică și și a recunoscut că în acest moment lucrează pentru Netflix. Are totuși destul timp să și picteze.

“Acum am găsit un echilibru bun. Sunt împărțit în două și probabil că așa voi fi pentru tot restul vieții și acum găsesc un echilibru între tradițional și digital și m-am liniștit. Sunt o combinație între pictor și designer”, a mai spus Robert Șimon.