Ce face Roxana Ciuhulescu de când nu mai apare la TV. A ajuns să ocupe o funcție importantă

Roxana Ciuhulescu s-a retras de ceva vreme de pe micile ecrane, însă de când a renunțat la aparițiile în televiziune ocupă o funcție foarte importantă. Fosta prezentatoare de la Pro TV a simțit nevoia de o schimbare și asta a și făcut!

Cunoscuta vedetă a mărturisit că nu se mai regăsea în formatele pe care le prezenta pe sticlă, dorind să demonstreze că poate face și altceva. Așa a ajuns să fie numită consilier în ministerul Tineretului și Sportului, unde lucrează din vara lui 2020.

Prezentatoarea recunoaște că nu are studii în acest domeniu și nici nu este pasionată de lumea politică, însă a acceptat această funcție datorită experienței vaste pe care o are în sport. Roxana Ciuhulescu a practicat de-a lungul anilor handbal și este în continuare activă.

Roxana Ciuhulescu, despre meseria actuală. Ce face de când nu mai e pe sticlă

„Cel mai important este că, din 31 august, am început să lucrez în Minis­terul Tineretului și Sportului (MTS), în calitate de consilier al ministrului. Eu nu am nicio afiliere po­li­tică. Politica nu mi-a plăcut nicio­da­tă, nici nu mă pricep la ea și, în general, nu mă im­plic în lu­cruri pe ca­re nu știu să le ges­tionez.

Dar sportul e domeniul meu – am fost și eu sportiv de per­for­manță, am ju­cat hand­bal în lotul național, și fac sport în continuare – și am primit această pro­pu­nere, de a deveni consilier, strict din dragoste pentru sport și din dorința de a face lucruri bune pen­tru sportivi.

În plus, munca din mi­nis­ter îmi e și ea de folos, ca să-mi con­serv starea de spirit po­zitivă. Pentru mi­ne, ideea asta, de a ajuta oamenii, în ge­neral, e foarte im­portantă”, a declarat Roxana Ciuhulescu într-un interviu pentru Formula As.

Vedeta mărturisește că nu exclude posibilitatea de a reveni la marea sa pasiune, televiziunea. A primit de-a lungul anilor câteva propuneri de scurtă durată, chiar și la Exatlon, însă spune că nu ar accepta orice ofertă de muncă, ci numai ceva unde se simte în largul său.

„Îți spun sincer că încă mi-e dor de televiziune, dar simt că am trecut deja într-o altă etapă a vieții, în general, și a profesiei, în particular. M-ar mai tenta să fac televiziune, dar ar trebui să fie o propunere ex­traor­dinar de interesantă, să fie vorba de o emi­siune de calitate, de valoare indubitabilă.

Și, ori­cum, nu aș vrea să renunț la munca mea de la MTS: îmi place foarte mult, mă înțeleg foarte bine cu întreaga echipă de acolo…”, a mai adăugat Roxana Ciuhulescu, mai arată sursa menționată anterior.

